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彰化8旬老婦遭野狗追咬重傷住院 「狗權」與「人權」孰重掀論戰

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣議員吳錦潭指稱，在埤頭鄉有3隻流浪犬追逐人車，甚至有一名8旬老婦在農作時，遭追咬成重傷住院。圖／吳錦潭提供
彰化縣議員吳錦潭指稱，在埤頭鄉有3隻流浪犬追逐人車，甚至有一名8旬老婦在農作時，遭追咬成重傷住院。圖／吳錦潭提供

彰化縣近來頻傳虐狗、殺狗及流浪犬咬傷民眾事件，縣議員吳錦潭今天質詢時，指稱有一名8旬老婦在農作時，遭一群流浪狗追咬成重傷住院，多位議員也要求縣府動防所負起管理流浪犬之責，維護「狗權」也要顧及「人權」，動防所長董孟治表示，會派員配合清潔隊視情況抓捕會危害民眾的狗群。

彰化縣和美鎮、線西鄉最近都傳出流浪犬群集遊蕩，追逐人、車，甚至通知咬傷人事件，在永靖鄉也有影片披露流浪貓遭成群野狗追逐咬死的悲慘畫面，還傳出疑似有外籍移工屠殺流浪狗事件，在彰化市則發生杜告犬「健康」 疑被虐待致死，引發動保團體抗議事件，目前檢方已分案偵辦。

縣議員吳錦潭今天在縣議會臨時會質詢時，指稱日前在埤頭鄉也發生8旬老婦在下田農作時，遭一群流浪狗追咬成重傷，經送往部立彰化醫院急救後，仍住院治療中，他要求縣府動防所應派員前往探視慰問傷者，並負起管理流浪犬之責，在維護「狗權」之際，也要維護「人權與人命」的安危，以化解民怨。

縣議員賴清美也表示，上月和美及線西都各有15隻流浪犬出沒，也傳出民眾被咬傷事件，要求動防所妥善處置。莊陞漢、賴清美、吳韋達、施佩妤、張錦昆等多位縣議員，在質詢時也紛紛針對流浪犬為患以及是否有虐狗、殺狗、賣狗肉圖利等議題表示關切。

吳韋達議員強調，面對虐狗案與狗肉案，縣府不能再各自為政，應建立即時聯繫機制，警方也應在監視器調閱與蒐證上提供更完整協助，以免延誤時機。另一方面，應將高風險飼主列管，強化犬隻晶片查核與植入機制，並結合社政與心理輔導資源，及早介入高風險個案，並盡速將「彰化縣動物保護自治條例」送議會審查。

彰化縣動防所所長董孟治表示，針對近日發生犬隻咬傷民眾事件，動防所會派員前往現場查處；動保團體3月14日在伸港鄉海邊尋獲疑是杜告犬「健康」的骸骨，目前已送驗，如果檢驗結果相符，後續將配合檢方偵辦，動防所並3周內提出完整事件報告，待相關檢驗與司法程序告一段落後，在可公開範圍內對外說明。

彰化縣議員吳錦潭指出，埤頭鄉這名8旬老婦在農作時，遭一群流浪狗追咬成重傷住院。圖／吳錦潭提供
彰化縣議員吳錦潭指出，埤頭鄉這名8旬老婦在農作時，遭一群流浪狗追咬成重傷住院。圖／吳錦潭提供

彰化縣議員賴清美表示，在線西鄉發生一群流浪犬追咬一隻野貓致死。圖／賴清美提供
彰化縣議員賴清美表示，在線西鄉發生一群流浪犬追咬一隻野貓致死。圖／賴清美提供

彰化縣議員賴清美指稱在線西鄉有一群約15隻流浪犬出沒，除追逐人車，還咬傷人。圖／賴清美提供
彰化縣議員賴清美指稱在線西鄉有一群約15隻流浪犬出沒，除追逐人車，還咬傷人。圖／賴清美提供

張錦昆 吳韋達 動保團體 流浪狗

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