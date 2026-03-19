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【動物冷知識】為何雞蛋總是生不完？原來母雞在等「這數量」達標

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

烏龜是變溫動物，最愛趴在高處曬太陽☀️

但你知道嗎？他們還在蛋裡面就開始追光囉，今天讓我們一起來看看三個有趣的動物「蛋蛋冷知識」吧！

烏龜是變溫動物，平常喜歡爬到高處曬太陽☀️

不過你可能不知道——他們其實還在蛋裡，就已經是「追光者」了！

科學家發現，烏龜胚胎其實不是乖乖待著不動，而是會在蛋裡慢慢移動，主動靠向比較溫暖的一側依偎著。

而且更厲害的是，如果外界熱源改變方向（例如陽光角度改變），他們還會跟著「轉向」，繼續貼著最溫暖的位置，就像在蛋裡曬太陽一樣！

這種行為其實就跟成體烏龜曬太陽一樣，是一種「體溫調節」，而且溫度只差大約1°C，就可能影響他們的發育速度，甚至提早好幾天孵化！

可以說烏龜還沒破殼，就已經先學會搶陽光C位了🐢🥚☀️

三趾石龍子是一種棲息在澳洲的獨特蜥蜴，他們的四肢在進化過程中已經退化，腳部非常小且只有三趾，在移動時像蛇一樣依靠腹部肌肉的收縮來爬行。

他們也是少數幾種「雙生殖」的神奇物種之一！

在溫暖的低地地區，他們會選擇產卵；但在高海拔、氣候寒冷的山區，則會直接把寶寶留在體內發育，最後「活產」出來。

這種差異其實跟環境有關，在寒冷地區，把寶寶留在體內能更好地保溫與保護，提高存活率；而在溫暖地區，產卵則比較省母體資源。

更誇張的是，科學家甚至觀察到，有個體在「同一胎」中，先產下幾顆蛋，過幾週又直接生出活的寶寶，等於一胎同時卵生＋胎生！

他們生小孩完全是「看天氣切換模式」，冷就內建保溫、熱就直接外包🥚🦎✨

當母雞準備進入孵蛋模式前，他們其實會先默默「存蛋」，通常要累積到大約10～15顆，才會正式啟動孵蛋開關🐔🥚

這是因為對母雞來說，蛋太少不值得投入長時間孵育，畢竟一孵就是好幾週，還不能亂跑，所以他們會先確認「這窩值得孵」。

但有趣的是——

如果你在牠準備孵蛋的過程中偷偷把蛋拿走，母雞就會以為：「欸？還不夠欸！」然後繼續努力下蛋。

這背後其實是荷爾蒙在控制，只有當蛋數量達標，才會觸發所謂的「抱窩行為」（broodiness），讓母雞停止下蛋、開始專心孵蛋。

人類發現這個「產蛋BUG」，蛋一拿走，母雞就以為還沒達標，只好無限續班，瞬間就成了產蛋永動機，我們也就因此得到源源不絕的雞蛋了🐔🥚💨

參考資料：123

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