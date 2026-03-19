寵物10大健康異常徵兆 小心牠正在焦慮求救

你有沒有發現，現在打開社群，不是曬娃，是曬毛孩！根據農業部統計，全台狗貓數量已突破279萬隻，正式超越15歲以下孩童人口。財政部統計，寵物產業規模已衝破650億元，相關店家逼近9,000間，「把牠當家人」不再只是情感宣言，而是實打實的消費行動與生活選擇。

只是，當我們願意為了毛小孩花錢買貓砂、狗窩，花時間陪伴相處，真的有花足夠的注意力在牠的健康訊號上嗎？毛孩不像人類會喊痛，牠們的求救方式很「隱晦」——突然不追球、不跳窗台、不黏人；飼料剩一半、水碗幾乎沒動；變得乖巧安靜、眼神少了光。這些看似小事的變化，往往是身體正在出狀況的前奏。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點毛小孩十大沉默求救訊號。在毛孩數量正式超車小孩的時代，會不會挑罐頭已經不夠，真正的關鍵，是能不能第一時間看懂牠沒說出口的那句：「我不舒服。」

No.10 突然亂撒尿、大便

根據AAFP（美國貓科醫師協會）與ISFM（國際貓科醫學會）的臨床指引，貓咪亂排泄的原因主要可分為4大類。首先是健康因素，如果貓咪突然改變排泄習慣，應先排除尿道結石、慢性腎臟病、糖尿病及腸胃不適等問題；其次是特發性膀胱炎，可能與壓力、肥胖、運動不足或生活空間擁擠有關，會導致頻尿、血尿、排尿疼痛甚至尿道阻塞，使貓咪拒絕使用貓砂盆。

另外，也可能是標記行為或環境與社交因素，例如環境陌生有變動、貓砂盆位置不佳、貓砂種類或清潔度不符合喜好等，都可能導致寵物出現不當排泄行為。

照護建議：留意是否伴隨頻尿、血尿、便秘或腹瀉等症狀；必要時可透過尿液與糞便檢查、血液生化檢驗，以及X光或腹部超音波進行全面評估。

No.9 走路變慢、姿勢異常

PTT常有網友發問，「狗狗走路姿勢怪異該做什麼檢查」、「狗狗突然變得很沒精神+走路有問題」、「貓咪走路搖晃後腿無力」。Podcast節目《沒交集日常》有飼主提到，帶著家中8歲的狗狗去散步，發現牠動作緩慢、不想移動。獸醫師李繼忠則指出，過重或邁入老年的貓狗出現不願意走動、坐下要支撐、行動變緩慢等，要留意退化性關節炎的問題。

大敦寵物行為專科醫院曾在臉書發布影片提醒，若家中貓咪走路顯得笨拙或吃力、姿勢怪異，像是「屁股磨地板」，可能與肛門腺問題有關；「膝蓋貼地」，則可能是糖尿病、電解質異常或骨骼關節疾病引起神經受損併發症。

照護建議：行動模式改變是內科或肌肉骨骼不適的重要指標，飼主須記錄何時開始、是否伴隨站立不穩、關節僵硬、不願跳躍、喝水增加或多尿頻繁等情形，與獸醫討論可能的疼痛管理或影像檢查。

No.8 呼吸急促、莫名喘氣

示意圖／Shutterstock、Hi-Q pets提供

有飼主因寵物急促喘氣，而在Dcard心急發問：「一直大聲地喘氣（感覺喘不過氣），沒辦法趴著睡覺、行動變得很緩慢，怎麼辦？」其他飼主則回覆提醒：「可能是心臟健康引發的哦，建議趕快去醫院！」

家中貓狗若出現吐舌喘氣的行為，雖然很可愛卻是重要警訊，可能代表極度緊張、過熱中暑、疼痛，或心肺疾病徵兆（如氣喘、心衰竭、胸水），飼主須保持警覺態度。

心臟病非冬季專屬，夏天高溫及室內外溫差大易讓毛孩心臟承受額外壓力。慢性心臟問題多半進展緩慢，不易察覺，別因外表的可愛，忽略了心的負擔！為協助毛孩維持心臟健康，深耕動物專業醫療領域的寵物保健品牌Hi-Q pets，推出寵物營養保健品【日常照護型】藻心沛，賦活精萃成方Fucobalan®（高穩定藻褐素x小分子褐藻醣膠）結合GABA與鎂，毛爸媽們可以提前準備，為毛孩日常提供心臟營養與活力支持。

照護建議：有任何異常，皆須帶寶貝們先至獸醫院進行相關檢查。另外，星光動物醫院杜青蓉院長指出，日常須留意毛孩口腔狀況，拍下舌頭與牙齦照片比對顏色，並記錄呼吸次數，熟悉正常值更能發現異常。

No.7 過度頻繁嘔吐

PTT有飼主苦惱發文：「我家貓兩三天就吐一次，雖然吐毛球算正常，但...好像頻率太高了吧？」寵物嘔吐是毛爸媽常見困擾，尤其是貓咪更為頻繁，不過，並非每次嘔吐都代表生病。

一般來說，貓咪嘔吐可分為「食物逆流」與「主動嘔吐」兩種。前者多見於幼貓或進食過快時，屬於較短暫的生理反應；後者則常伴隨腹部收縮與口水分泌，飼主需特別留意。造成嘔吐的原因很多，包括舔毛形成毛球、飲食不當、誤食異物、食物過敏或中毒、寄生蟲感染，以及腸胃或其他器官疾病等。其中，急性嘔吐多與飲食或生活習慣改變有關，通常持續時間不超過7天；但若嘔吐情況持續更久，並伴隨脫水、嗜睡或體重下降等症狀，建議盡快帶毛孩就醫檢查，以釐清可能原因。

照護建議：可透過嘔吐物顏色初步判斷貓咪嘔吐原因，比如，呈現透明黏液或白沫，多因空腹過久；黃色或黃綠色嘔吐物可能與膽汁或胃腸道疾病相關；紅色、粉色或咖啡色則提示上消化道出血或潰瘍；混有毛髮多與換毛季或過度舔毛有關，而蟲狀物或長條物則可能代表寄生蟲感染。

No.6 過度舔舐身體、啃咬物品

示意圖／Shutterstock

過度反覆動作（不停舔、咬尾巴、啃咬物品）可能是焦慮、壓力或皮膚疼痛的表現，貓狗在面對壓力時，通常不會立刻爆發，而是會透過一系列「轉移行為」來排解，又稱為「舒緩訊號」。其中，自我安撫最常見的就是舔舐，在焦慮或壓力增加時，可能會不停地舔腳掌、前肢，甚至舔到出現紅腫或掉毛。

Dcard有網友表示，「我家的貓一直以來都有過度舔毛的問題，醫生認為是壓力與過敏共存」、「過度理毛可能是體內疼痛，或是過敏造成」、「建議放寬心，妳過於焦慮的話，貓咪也是會共情的，可加入寵物過敏討論社團看看大家的經驗」。

除此之外，啃咬東西、來回踱步、原地繞圈或在門口徘徊等重複動作，也是毛孩們面對焦躁或掌控感降低時的應對方式，表示牠們可能缺乏安全感。

照護建議：先檢查毛孩是否出現皮膚紅腫或掉毛，帶至獸醫院檢查，確認是否與過敏、皮膚炎、感染或心理因素有關。

No.5 眼神變空洞、呆滯

示意圖／Shutterstock、pexels

眼睛常被視為觀察健康的重要窗口。當貓狗的休息時間明顯增加，經常整天發呆、眼神顯得呆滯或空洞時，飼主不應只當作是單純的懶散，這些變化也可能與壓力、身體不適、意識狀態改變，甚至慢性疾病徵兆有關。

為了守護毛孩的整體健康，飼主可在日常照護中，加強為牠們補充營養、維持免疫力。【Hi-Q pets藻康留】支持貓狗日常調養、高齡保健體力與精神狀態，有助於牠們維持舒適、活躍的生活品質。

此外，年長犬貓也可能因退化導致視力不佳；若同時出現夜晚焦躁、迷路、撞到家具或活動力降低，則可能與認知功能退化、慢性疾病，或腦部供氧不足有關。

照護建議：留意毛孩是否出現姿勢改變、休息時間增加或活動量下降等情況；若相關症狀持續出現，建議盡早帶至獸醫院進行血液與器官功能檢查，以釐清可能原因。

No.4 突然具攻擊性、沒耐心

林士傑獸醫師曾在臉書發文提醒，狗狗雖是人類最忠實的夥伴，但在驚嚇、保護領域或突發情況下，仍可能突然咬人或攻擊。常見原因包括領域意識強、受到驚嚇或恐懼、保護食物或玩具、疼痛或疾病，以及母性保護行為，「受傷或生病的狗狗可能會因為疼痛而變得暴躁，甚至攻擊接近的人」。

不少飼主的經驗也與此相符，有網友提到，「我家狗狗身上有黴菌，睡覺時我去摸牠，變得很有攻擊性想咬我」、「突然超級情緒化」、「性情會瞬間突然改變（例如突然變很兇），可能是與牠們體內出現疼痛有關，一旦被觸碰到就會覺得不舒服」。

照護建議：避免強制接觸，先觀察可能誘發的位置或接觸方式，並安排行為評估與身體檢查，以排除疼痛或傷害。

No.3 突然變安靜、躲起來不互動

示意圖／Shutterstock

突然變得安靜、躲起來不願互動的寵物，可能是在隱藏身體不適。Dcard寵物板有網友發問，「狗狗一回來變很憂鬱」、「最近變得比較文靜」。當貓狗出現退縮、活動量減少或避免接觸的行為時，往往與疼痛、感染、心臟衰弱、內臟不適或系統性疾病有關，是牠們保護自己的典型反應。

犬貓體內缺乏特定胺基酸，無法自行合成，因此除了維持均衡飲食與穩定生活作息外，適度補充心臟保健食品也是重要選擇。常見的心血管保健成分包括Q10、富含單元不飽和脂肪酸的植物油、牛磺酸、左旋肉酸、蝦紅素，以及高穩定藻褐素。

其中，高穩定藻褐素是一種天然營養來源，取自日本人稱為「長壽菜」的大褐藻，有助於維持生理機能並支持心血管健康。專為毛孩日常心臟保健為概念設計的【Hi-Q pets藻心沛】便含有此關鍵成分！由於藻褐素的活性較易流失，產品透過「多醣體包覆萃取技術」提升穩定度，使營養更容易被身體利用，進一步提供理想的健康守護。

照護建議：日常觀察毛孩行為變化，慢慢引導牠出來，並觀察是否有其他生理症狀（如呼吸急促、咳嗽），及早安排獸醫評估。

No.2 突然變得愛叫

訓練師專業平台《台灣狗語》指出：「吠叫不是問題，是狗狗表達情緒、跟你互動的方式。」叫聲是毛孩的語言工具。頻繁吠叫、哀鳴、長時間喵喵叫，可能是疼痛、焦慮或不適的表現。

想初步判斷狗狗情緒，大致可將叫聲分為4類：首先是「傳遞訊息」，用短促或愉悅的叫聲表達歡迎或與其他動物互動；接著是「提高警戒」，當聽到異音或陌生人靠近時，狗狗會發出低沉、重複、有節奏的吠聲提醒主人注意。還有「關注需求」與「表達興奮」，如肚子餓、想出門或需要關注，或是看到熟人、想要玩耍散步等，狗狗會發出高頻且持續的吠聲，並跳躍或拍門示意。

照護建議：如果每次都在主人要離開時發出尖銳叫聲，須留意是否有分離焦慮；也要觀察有沒有伴隨其他症狀。

No.1 食慾下降、變得挑食

Hi-Q pets提供、示意圖／pexels

許多網友發問求助，「家裡狗狗突然開始食慾不振」、「突然沒精神、吃不下」、「我家貓12歲多，開始突然不怎麼吃東西」。平時活力正常的毛孩，卻突然出現拒絕進食或挑食情形，當心是早期健康警訊！

食慾下降可能與腸胃不適、牙齒問題、感染，甚至系統性疾病如腫瘤、腎臟病或內分泌異常有關。虛弱體質的毛孩更需要留意日常保健，Hi-Q pets【日常照護型】藻康留，其核心成分Olifuco®小分子褐藻醣膠，幫助日常免疫健康、維持體質，適合需病後調養的毛孩使用。

照護建議：可先從檢視飲食習慣與近期飼料是否更換開始，並嘗試提供溫熱食物或採少量多餐的方式，也可適度補充營養品協助調理；若毛孩仍持續拒食，超過24至48小時不吃飯，或出現嘔吐、體重下降等情況，建議儘速就醫檢查。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年2月25日至2026年2月24日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章

連假後遺症來了！健康透支行為TOP 10揭曉 90%的人都有感…熬夜暴食只是基本款

絲襪、衛生棉、保險套怎麼挑？越薄越好的貼身好物TOP 5 一用就有感

大家都在哪買毛孩用品？寵物用品連鎖店熱門TOP 10 飼料、美容、健康照護比一比

毛孩掉毛、異味難除怎麼辦？十大養寵物常見困擾 專家教你怎麼解

貓奴必看！2025最夯貓咪必備用品TOP 10 吃喝到玩樂全攻略