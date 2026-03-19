革龜食道胃塞滿漁網 搶救仍不治

宜蘭本月十四日發現一隻遭漁網纏繞的巨大保育類革龜，醫療團隊以手術移除腸胃道漁網後仍不幸死亡。中華鯨豚協會昨公布病理解剖初判，九公尺流刺網塞在革龜長度僅一八○公分的食道與胃中，造成急性食道與胃傷害和壞死，完整死因須等病理切片報告確認。

這隻革龜長一四八公分、重二八○公斤，漁船十四日在梗枋定置漁場作業發現牠遭網具纏繞、嘴邊流血。海保署、宜蘭縣府與中華鯨豚協會獲報趕往救援，醫療團隊十六日進行四個多小時手術移除漁網，發現食道布滿「倒棘刺」，大幅增加漁網移除困難，儘管取出部分漁網，體內仍殘留碎網。術後初期恢復狀態符合預期，但換氣速率下降，急救一個半小時仍宣告死亡。

協會昨公布病理解剖結果，革龜營養狀態無嚴重異常，食道後段至全段胃腸道嚴重潮紅伴隨漿膜水腫，內視鏡無法評估的食道後半至胃部塞滿網具，腎臟有嚴重病變。胃部網具研判為流刺網，無法確定來源。

潛水教練王銘祥長年協助清除海廢，他說，多縣市已有網具實名制，但管理多未落實，海底有如廢棄刺網墳場。圖／王銘祥提供

國內許多縣都已執行流刺網實名制，「刺網管制力度還是不夠。」潛水教練貝克漢說，刺網在台灣海域數量極多，沉海底變「殺戮機器」。資深潛水教練王銘祥也說，各縣市多有網具實名制，但管理多未落實，讓海底有如廢棄刺網墳場，應在漁船出港前由海巡監管，未實名網具禁帶出海。