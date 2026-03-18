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吞入後難吐出…革龜誤認刺網是水母或海藻 最終阻塞消化系統虛弱餓死

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
誤入宜蘭梗枋定置漁場的革龜，被送往基隆八斗子救傷站仍告不治，解剖發現誤食9公尺流刺網阻塞食道與胃。圖／海保署提供
誤入宜蘭梗枋定置漁場的革龜，被送往基隆八斗子救傷站仍告不治，解剖發現誤食9公尺流刺網阻塞食道與胃。圖／海保署提供

1隻保育類革龜巷誤闖宜蘭梗枋定置漁場，死亡後解剖發現有9公尺流刺網阻塞食道與胃。學者表示，革龜可能誤認刺網是水母或海藻才誤食，又因口內構造，吞下後難以排出，最後留在體內阻塞消化系統，又以為吃飽了，停止進食，最終虛弱餓死。

國立海大環境生物與漁業科學學系副教授曾煥昇說，海龜是用「肺」呼吸的海洋生物，與魚類不同，並沒有鰓，因此必須定時浮出水面換氣。

海龜即便在海洋中覓食，潛水期間也只是屏住呼吸，需要每隔幾分鐘就換一次氣，一旦被海中的廢棄網具纏住，將無法換氣到海面，導致溺水死亡。

曾煥昇表示，水母與海藻是海龜主要食物之一，塑膠袋及塑膠包裝膜在水中漂浮的樣子，與水母或海藻極為相似，海龜常將塑膠袋及塑膠包裝膜誤認為水母，流刺網也可能被海龜誤認為是食物。

曾指出，由於海龜口內構造能防止食物流出，一旦吞下後，難以排出。留在體內，會慢慢導致消化系統阻塞。塑膠物卡在腸胃內，無法消化也無法排出體內，海龜也會誤以為自己吃飽了，停止進食，導致身體養分耗盡，虛弱餓死。

曾煥昇說，海洋是大家的，希望每一個人都應該要愛護海洋，保護海洋。呼籲民眾不要把垃圾倒入海裡面，特別是塑膠吸管、塑膠袋或塑膠包裝膜。漁民朋友也務必把漁具廢棄物，帶回陸地進行去化或者再利用，千萬不要任意棄置在海洋。

海洋 塑膠袋 海龜

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