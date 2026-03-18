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福隆、梗枋都有革龜因漁網致命 新北已規定4處海域距岸3浬內禁用刺網

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
誤入宜蘭梗枋定置漁場的革龜，被送往基隆八斗子救傷站仍告不治，解剖發現誤食9公尺流刺網阻塞食道與胃。圖／海保署提供
誤入宜蘭梗枋定置漁場的革龜，被送往基隆八斗子救傷站仍告不治，解剖發現誤食9公尺流刺網阻塞食道與胃。圖／海保署提供

刺網作業潛藏海洋生態危機，北部海域近年已有兩隻革龜，分因遭漁網纏繞、誤食漁網死亡。新北市政府今天表示，已規定瑞芳、金山、萬里和貢寮海岸3浬內，完全禁止使用刺網作業，保護海洋資源。

宜蘭梗枋漁港外海日前有隻革龜誤闖定置漁場，因受困前已誤食漁網，送往救傷站手術治療，未能救回性命。4年前在新北福隆沙灘，也有隻革龜被人發現被廢棄漁網纏繞，雖經救援處置仍死亡。

新北市145公里海岸線，共有28處漁港，市府為維護海洋環境與漁業資源，已在萬里、野柳、瑞芳、貢寮海域，畫設四處水產動植物繁殖保育區。瑞芳、萬里、金山區距岸3浬內，先實施全面禁止漁船使用刺網作業，貢寮海岸今年元旦起也納入禁用範圍。

新北市漁業處表示，刺網漁具易受地形影響，若纏繞礁體可能造成刺網流失，或是海底覆網等問題，衍生海洋生物誤食或幽靈捕撈等風險。

漁業處說，市府為維護海洋環境及漁業資源，除陸續公告瑞芳、金山、萬里及貢寮距岸三浬內，全面禁止漁船使用刺網作業，也推動刺網漁具實名制及輔導刺網漁船轉型，兼顧漁民生計及漁業資源永續利用。

貢寮距岸3浬內禁用刺網作業，部分專營或兼營刺網作業漁船主，決定配合政策領取補助金後，轉為一支釣等較友善漁法作業。

也有漁民堅持保留刺網執照，但須在距岸3浬外海域作業，漁獲量自然比在3浬內作業差差一點。漁業處說，貢寮距岸3浬內今年元旦起禁用刺網作業，實施至今尚未發現有漁民違規。

漁民說，不同漁法也是「隔行如隔山」，慣用刺網作的漁民，早已建立作業模式，知道在什麼時候，在什麼地方布網會有收獲，但是改成一支釣，全部要重新摸索，收入減少，心中當然有怨，但政策已定，只能配合，再自己找出路。

貢寮區漁會總幹事林麗美表示，使用刺網作業的都是小漁船，當然希望能在三浬內作業，但違規要被罰3到15萬元，也只能到3浬外作業。元旦新制實施以來，不管是到3浬外作業的刺網漁船，或是轉型一支釣，在3浬內作業的漁民，收入都大不如前，當然會哇哇叫，但為了配合保育，只能自己設法提高漁獲量。

萬里 瑞芳

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