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攜愛妻到中和動物之家拍婚紗 資深動保人士：盼待領養毛孩被看見

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
長期投入流浪動物誘捕、醫療與送養工作的資深動保人士湯弘至，近日與妻子吳小姐，特別選在新北市中和動物之家拍攝婚紗照。圖／新北市動保處提供
長期投入流浪動物誘捕、醫療與送養工作的資深動保人士湯弘至，近日與妻子吳小姐，特別選在新北市中和動物之家拍攝婚紗照。圖／新北市動保處提供

長期投入流浪動物誘捕、醫療與送養工作的資深動保人士湯弘至，近日與妻子吳小姐，特別選在新北市中和動物之家拍攝婚紗照，希望在人生最重要的時刻，以行動支持動物保護理念，邀請民眾走進動物之家，看見這群等待溫暖家園的毛寶貝。

湯弘至多年來，站在第一線執行TNVR與救援工作，手臂上仍可見浪貓留下的抓傷痕跡。他笑說，這些傷痕都是守護生命的「勳章」，並強調唯有全民一起參與浪犬貓結紮，才能從根本改善街頭流浪動物問題。

而這段動保之路，新娘吳小姐始終相伴左右。兩人相識長達13年，最終結成連理的契機，竟是各自領養的黑貓牽起緣分，成就一段特別的「黑貓紅線」。拍攝當天，新人與園內犬貓自然互動、迅速打成一片，也希望將這份喜悅分享給每一位收容犬貓，邀請民眾走進動物之家，與毛寶貝相遇。

湯弘至表示，新北市多處動物之家環境清幽，而中和動物之家今年完成內部翻修，收容空間與環境品質明顯提升，讓犬貓能在更舒適、放鬆的環境下生活，也拉近民眾與動物的距離，提升認養機會。他說，這裡環境幽雅、開放免費參觀，非常適合親子前來，大人與孩子都能在動物之家學到珍貴的生命教育

新北市動保處表示，感謝湯弘至夫婦以溫暖行動宣導動物保護理念，民眾若有相關拍攝或公益合作需求，皆可事先提出申請，並在不影響動物福祉前提下，共同為動物保護努力。

另，動保處攜手數位發展部全國首創推出「AI寵物認養媒合系統」（https://findpet.tw/），透過AI分析犬隻性格與認養人生活型態，提供精準媒合建議、完整動物資訊與醫療地圖查詢功能，協助毛寶貝找到真正適合的家，誠摯邀請民眾多加利用，共同給予收容動物一個溫暖的家。

長期投入流浪動物誘捕、醫療與送養工作的資深動保人士湯弘至，近日與妻子吳小姐，特別選在新北市中和動物之家拍攝婚紗照。圖／新北市動保處提供
長期投入流浪動物誘捕、醫療與送養工作的資深動保人士湯弘至，近日與妻子吳小姐，特別選在新北市中和動物之家拍攝婚紗照。圖／新北市動保處提供

湯弘至先生長期關心流浪動物議題，自2024年起即持續募集資源捐贈飼料及物資予新北市多處動物之家。圖／新北市動保處提供
湯弘至先生長期關心流浪動物議題，自2024年起即持續募集資源捐贈飼料及物資予新北市多處動物之家。圖／新北市動保處提供

中和 生命教育 數位發展部

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