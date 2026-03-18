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證實死於流刺網！革龜解剖9公尺網具塞180公分食道與胃壞死

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
證實死於流刺網！革龜解剖9公尺網具塞180公分食道與胃壞死。圖／海保署提供
證實死於流刺網！革龜解剖9公尺網具塞180公分食道與胃壞死。圖／海保署提供

宜蘭梗枋發現遭漁網纏繞革龜後送到基隆八斗子救傷站救治，手術移除腸胃道漁網後前晚死亡，醫療團隊昨天解剖，中華鯨豚協會今天凌晨公布病理解剖初判，誤食9公尺的流刺網並阻塞在180公分食道與胃中，導致消化道阻塞並造成急性食道與胃的傷害與壞死，完整死因還須等病理切片報告確認。

宜蘭頭城有漁船14日在定置漁場作業，發現一隻長148公分、體重280公斤的巨大保育類「革龜」遭受網具纏繞，入網前嘴裡疑纏繞流刺網流血，後送基隆八斗子救傷站，醫療團隊前天針對腸胃道進行內視鏡漁網移除手術，長達4個多小時，移除160公分食入的網具。

海保署表示，由於革龜食道布滿特殊生理構造「倒棘刺」，大幅增加漁網移除的艱難。團隊出動全台最長的3公尺內視鏡，歷經數小時奮戰，從其消化道取出一部分的漁網，體內仍殘留部分碎網。術後初期恢復狀態符合預期，但換氣速率下降，急救1個半小時前天深夜11時宣告死亡，昨天解剖瞭清死因。

中華鯨豚協會今天凌晨公布病理解剖初判，病理解剖17日上午9時30開始執行至下午3時30分結束。革龜個體營養狀態無嚴重異常，食道後段至全段胃腸道嚴重潮紅伴隨漿膜水腫，內視鏡無法評估的食道後半至胃部塞滿橘黃色網具，腎臟有嚴重病變，心臟與腸繫膜血管內有發現微小氣泡。

中華鯨豚協會指出，胃部的網具研判為流刺網，但無法確定來源，攤開網具總長超過7公尺，若加上手術取出的1.6公尺網具，這隻革龜共誤食近9公尺的流刺網並阻塞在180公分食道與胃中。

病理解剖初步判定，革龜因誤食大量流刺網，導致消化道阻塞並造成急性食道與胃的傷害與壞死，然而消化道後段的炎症反應與腎臟病變的成因還無法釐清，完整的死因分析還須等待病理切片報告才可確認。

海保署說，革龜背甲曲線長148公分、體重達280公斤，參考最新太平洋革龜年齡研究，為年紀約25到30歲的「成熟母龜」。

病理解剖由海洋保育署、國立台灣大學獸醫專業學院特殊寵物暨野生動物醫學研究室、國立台灣大學獸醫專業學院保育醫學研究室、國立海洋生物博物館及中華鯨豚協會等執行。

革龜解剖取出長達9公尺的漁網。圖／張弘榤提供
革龜解剖取出長達9公尺的漁網。圖／張弘榤提供

革龜解剖9公尺網具塞180公分食道與胃壞死。圖／海保署提供
革龜解剖9公尺網具塞180公分食道與胃壞死。圖／海保署提供

革龜解剖9公尺網具塞180公分食道與胃壞死。圖／海保署提供
革龜解剖9公尺網具塞180公分食道與胃壞死。圖／海保署提供

流刺網 基隆 食道

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