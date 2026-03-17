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彰化狗屍案送驗待確認身分 檢指揮偵辦

中央社／ 彰化17日電

彰化市有飼主涉抽打母狗「健康」引發關注，有民眾帶著疑「健康」遺體到飼主家抗議，目前遺體已送驗待確認身分；至於飼主是否涉違反動物保護法，警方已報請檢察官指揮偵辦。

1歲的「健康」疑長期遭飼主用繩子抽打，網友將「健康」被打時淒厲叫聲貼上社群後，有人上門關心「健康」安危，飼主卻說狗跑掉。關心這件事的網友製作懸賞公告，祭出新台幣10萬元到30萬元懸賞金。

動保人士14日稱於彰化縣伸港鄉六股圳抽水站附近出海口，發現疑「健康」遺體，除通報彰化縣動物防疫所，還帶著遺體到飼主住處，要求飼主出來面對，彰化縣警察局彰化分局員警獲報到場維持秩序；飼主家屬受訪喊冤稱沒虐狗致死。

另有民眾15日凌晨到飼主家丟玻璃瓶，警方表示，屋主暫不提告，但相關行為已涉違反社會秩序維護法。

動防所人員今天告訴中央社記者，為釐清相關事實，目前這具遺體已送驗，預計月底會有報告，確認是否為「健康」。

飼主是否違反動保法等，台灣彰化地方檢察署表示，警方已報請檢方指揮偵辦，將分案展開調查，釐清事實。

中央社 遺體 虐狗 動保法

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