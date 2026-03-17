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又見漁網奪命…3年前也有革龜擱淺福隆沙灘 死後製成標本海科館展出中

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
新北福隆沙灘3年多前曾有1隻被漁網纏繞割傷革龜獲救，但未能挽回性命，死亡後製成標本，目前在海科館展出，見證生命消逝到重生。圖／海科館提供
新北福隆沙灘3年多前曾有1隻被漁網纏繞割傷革龜獲救，但未能挽回性命，死亡後製成標本，目前在海科館展出，見證生命消逝到重生。圖／海科館提供

受困在宜蘭梗枋定置漁場的革龜獲救後，醫療團隊成功以內視鏡移除吞入腸胃道的漁網，但術後仍告不治。新北福隆沙灘3年多前曾救援1隻被漁網纏繞割傷革龜，也未挽回性命，製成標本後在海科館展出，做為生命消逝到重生的見證。

宜蘭漁民14日在定置漁場發現例為瀕危保育類動物革龜，全身被漁網纏繞，嘴裡還有流刺網並流血。受困革龜背甲曲線長148公分、體重280公斤，獲救後被送進基隆八斗子漁港海之生救傷站收容及醫療。

中華鯨豚協會昨天偕同台大動物醫院、台北市立動物園醫療團隊進行內視鏡手術，移除革龜腸胃道內共長160公分的網具。革龜術後初期恢復狀態符合預期，但1個半小時後換氣速率下降，失去眼瞼反射，急救無效，昨天深夜11時宣告死亡。

3年多前也有一隻革龜，被人發現受困福隆沙灘，全身多處遭網具纏繞並割傷。這隻革龜背甲曲線長139公分，經治療仍回天乏術。行政院海洋委員會海洋保育署當年委託海科館妥善處理，最後製成標本。

海科館去年8月29日展示革龜標本時，研究典藏組組主任陳麗淑說，革龜因背甲形似楊桃，俗稱「楊桃烏龜」。標本製作與維護極具挑戰，因為背甲薄、脂肪厚，必須使用特殊材料與蝶型骨支撐骨架。部分結構與塗層會隨時間脫落，更顯出標本的珍貴與製作過程的艱辛。

革龜標本目前仍在海科館「開放式典藏庫房」展出，國定假日及周休2日開放一般民眾參觀，學校團體另可預約平日參訪。典藏庫房全票60元，除展出革龜標本，還有許多稀有的深海生物標本，讓民眾近距離觀察難得一見的深海物種

海科館表示，革龜是全球最大型的海龜，這件標本不僅見證革龜生命從消逝到重生的歷程，也希望藉由典藏與展示，帶領遊客、學子及研究學者，進入海洋探索的領域，為學術研究與教育推廣提供寶貴資源。

新北福隆沙灘3年多前曾有1隻被漁網纏繞割傷革龜獲救，但未能挽回性命，死亡後製成標本，目前在海科館展出，見證生命消逝到重生。圖／海科館提供
新北福隆沙灘3年多前曾有1隻被漁網纏繞割傷革龜獲救，但未能挽回性命，死亡後製成標本，目前在海科館展出，見證生命消逝到重生。圖／海科館提供

新北福隆沙灘3年多前曾有1隻被漁網纏繞割傷革龜獲救，但未能挽回性命，死亡後製成標本，目前在海科館展出，見證生命消逝到重生。圖／海科館提供
新北福隆沙灘3年多前曾有1隻被漁網纏繞割傷革龜獲救，但未能挽回性命，死亡後製成標本，目前在海科館展出，見證生命消逝到重生。圖／海科館提供

海科館 沙灘 宜蘭

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