觀霧地區又見熊出沒！林業署提醒山友注意 2處地點有熊鈴可借用

熊出沒！大鹿林道東線9.5公里處昨天有民眾目擊台灣黑熊出沒，並提供影像紀錄。林業及自然保育署新竹分署表示，大鹿林道東線、觀霧地區及九九山莊周邊範圍為台灣黑熊出沒的熱區，九九山莊及周邊監測區域也多次拍攝到黑熊影像，顯示台灣黑熊活動範圍廣泛，且族群逐漸往淺山地區擴張、接近人類活動區域的趨勢，請山友進出該路段時提高警覺。

新竹分署表示，3月16日下午與保七總隊第五大隊觀霧小隊共同執行巡查勤務時接獲通報，山友登山返程途中，在大鹿林道東線9.5公里處目擊到台灣黑熊出沒，感謝山友提供資訊，後續將依林業保育署「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」致贈宣導品。

新竹分署指出，為強化登山安全，建議山友進出該路段提高警覺，並盡量結伴同行，隨身攜帶熊鈴或可發出聲響的器具，必要時可準備防熊噴霧，可降低台灣黑熊接近與攻擊風險。由於台灣黑熊嗅覺靈敏，在山區活動應妥善保存食物與廚餘，切勿隨意棄置，以免氣味吸引黑熊靠近。如果在山區遇到黑熊，應保持冷靜並維持安全距離，避免靠近或追逐拍照。

新竹分署已在觀霧國家森林遊樂區遊客中心、九九山莊等據點及雪霸國家公園管理處在大鹿林道東線入口的大霸尖山登山服務站加強向山友宣導防熊注意事項，並要求自行炊煮的山友及協作團體妥善管理食物及廚餘，避免氣味誘引台灣黑熊。同時，巡視人員也與保七第五大隊觀霧小隊合作加強山區巡查勤務，針對觀霧地區清查疑似獵具陷阱，以降低野生動物誤觸風險。

此外，大鹿林道東線15公里休息點與19公里馬達拉溪登山口都設置「注意熊出沒」告示牌，並設有熊鈴掛置區，提供山友上攀大小霸前借用，下山後原處歸還即可。佩戴熊鈴可在行進間製造聲響，以降低與台灣黑熊不期而遇的可能性。

新竹分署提醒，若發現黑熊入侵或遭誤捕受困等情事，請在確認自身安全後，通報新竹分署或林業保育署免付費專線0800-000-930（您您您救山林）。