北市動物園添新成員！日本小貓熊「茜茜」昨抵台 盼能懷新血

來自日本旭山動物園的雌性小貓熊「茜茜」，在昨（16日）晚間順利抵達台北動物園，入住新檢疫舍專屬套房，園方表示，目前園內9隻小貓熊血緣相近且年齡日益增加，若要讓族群健康延續，必須持續與其他動物園交換引入新血緣，在為期一個月的檢疫後，將擔負起動物園域外族群繁衍後代責任。

小貓熊名列國際自然保育聯盟IUCN瀕危物種紅皮書的瀕危物種因野外非法盜獵、棲息地破壞等因素，使得野外族群數量不斷下降，動物園目前照養有小貓熊9隻，除2023年12月底時來自日本多摩動物公園小貓熊「未來」，園內其他具備繁殖力小貓熊血緣相近，年齡日益增加，若要讓族群健康延續，必須持續與其他動物園交換引入新血緣。

小貓熊是世界動物園暨水族館協會（World Association of Zoos and Aquariums, WAZA）全球物種管理計畫（Global Species Management Plan,GSMP）的物種之一，在國際小貓熊調度協調員的建議下，由日本動物園暨水族館協會（Japanese Association of Zoos and Aquariums, JAZA）協調，讓小貓熊「茜茜」在今16日到台灣。在完成檢疫期與園區目前小貓熊相處適應過後，就有機會與大家見面。