影／到底還有幾隻？自助餐驚見鴿子覓食 1分鐘冒4隻嚇壞民眾

高雄民眾直擊鼓山區開放式自助餐有鴿子覓食，原本只拍一隻在地上穿梭啄食，沒想到愈拍愈驚人，餐台下多隻鴿子陸續走出來，也有直接飛進店內盤旋，短短1分鐘影片已見4隻，直喊「到底還有幾隻？」不少網友憂心鳥糞汙染風險，引發衛生疑慮。高市衛生局已要求業者加強防鳥措施。

民眾在Threads發文，路過一家自助餐廳看到鴿子吃食物的特技，徘徊在餐台、廚餘區覓食，讓他大呼噁心，質疑「會不會也飛上菜盤吃食？」；影片畫面可見，本來只有一隻鴿子靠近餐具、食材啄食掉落地上食物，沒想到愈拍愈多隻，陸續從餐台底下走出來，數一數至少4隻，讓他直問「到底還有幾隻？」

貼文一出，引發網友熱議，有網友說「鳥就在旁邊走來走去，看了很不舒服」「這樣真的有人還敢吃？」也有人擔心「最怕的是鳥糞汙染，看不到更可怕」。

也有人說「之前看過一次就不敢再去買」、「看到鳥在餐台徘徊，觀感真的很差」、「開放式環境容易有動物跑進來，但衛生管理真的要加強」、「至少要有遮罩或防鳥設施」。

對此，高雄市衛生局表示，今接獲通報後已派員前往查察，現場未見鳥類飛入或於餐檯啄食情形，但業者坦承民眾提供影片內容屬實。衛生局已要求業者限期改善，須在作業區設置防止鳥類進入的設備，並加強遮蔽與驅趕措施，避免餐食遭飛行生物汙染。

衛生局指出，依食品良好衛生規範準則查察，現場另發現多項缺失，包括未妥善設置防鳥阻隔設施、食材未加覆蓋、員工物品未分區放置、垃圾桶未加蓋、未設冰箱溫度紀錄表及抽油煙機未清潔等，已依食品安全衛生管理法第8條命業者限期改善，若屆期未改善，將依第44條處新台幣6萬元以上罰鍰。

衛生局也呼籲，餐飲業者應落實作業場所與人員衛生管理，強化設施設備維護，確保食品安全；民眾若遇消費爭議，可撥打1950消費者服務專線反映，維護自身權益。

衛生局派員稽查，要求限期改善防鳥措施。圖／高雄市衛生局提供

民眾拍到鴿子靠近自助餐台啄食，引發衛生疑慮。圖／翻攝自Threads

高雄民眾直擊鼓山區開放式自助餐鴿子覓食，從餐台底下陸續走出來啄食掉落地上食物，數一數1分鐘就冒出4隻。圖／翻攝自Threads