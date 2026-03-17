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大鹿林道黑熊出沒！ 山友提高警覺 可借用熊鈴

中央社／ 栗縣17日電
林業及自然保育署新竹分署表示，大鹿林道東線15K休息點與19K馬達拉溪登山口皆設置「注意熊出沒」告示牌，並設有熊鈴掛置區，提供山友上攀大小霸前借用。（林保署新竹分署提供）中央社
林業及自然保育署新竹分署表示，大鹿林道東線15K休息點與19K馬達拉溪登山口皆設置「注意熊出沒」告示牌，並設有熊鈴掛置區，提供山友上攀大小霸前借用。（林保署新竹分署提供）中央社

林業及自然保育署新竹分署今天表示，民眾在大鹿林道東線9.5K處目擊並拍攝到台灣黑熊出沒，顯示黑熊活動範圍及族群有逐漸往淺山地區擴張趨勢，山友進出該路段應提高警覺。

農業部林業及自然保育署新竹分署指出，16日下午與警政署保七總隊第五大隊觀霧小隊共同執行巡查勤務時，接獲民眾通報稱在登山返程途中發現台灣黑熊，並提供拍攝影像。影片中，1隻台灣黑熊活動敏捷，從步道旁邊坡不斷往上走，消失在林木中。

新竹分署表示，大鹿林道東線、觀霧地區及九九山莊周邊範圍為台灣黑熊出沒熱點區域，九九山莊及周邊監測區域多次拍攝到台灣黑熊影像，顯示台灣黑熊活動範圍廣泛，族群有逐漸往淺山地區擴張，並接近人類活動區域的趨勢。

為強化登山安全，新竹分署建議山友進出該路段提高警覺，並儘量結伴同行，隨身攜帶熊鈴或可發出聲響的器具，必要時可準備防熊噴霧，可降低台灣黑熊接近與攻擊風險。

林保署提醒，由於台灣黑熊嗅覺靈敏，在山區活動應妥善保存食物與廚餘，切勿隨意棄置，以免氣味吸引黑熊靠近。若在山區遇到黑熊，應保持冷靜並維持安全距離，避免靠近或追逐拍照。

林保署新竹分署表示，巡視人員與保七第五大隊觀霧小隊合作，將加強山區巡查勤務，針對觀霧地區清查疑似獵具陷阱，以降低野生動物誤觸風險。此外，大鹿林道東線15K休息點與19K馬達拉溪登山口皆設置「注意熊出沒」告示牌，並設有熊鈴掛置區，提供山友上攀大小霸前借用，下山後原處歸還即可。

山友 野生動物 黑熊

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