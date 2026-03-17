聽新聞
0:00 / 0:00
大鹿林道黑熊出沒！ 山友提高警覺 可借用熊鈴
林業及自然保育署新竹分署今天表示，民眾在大鹿林道東線9.5K處目擊並拍攝到台灣黑熊出沒，顯示黑熊活動範圍及族群有逐漸往淺山地區擴張趨勢，山友進出該路段應提高警覺。
農業部林業及自然保育署新竹分署指出，16日下午與警政署保七總隊第五大隊觀霧小隊共同執行巡查勤務時，接獲民眾通報稱在登山返程途中發現台灣黑熊，並提供拍攝影像。影片中，1隻台灣黑熊活動敏捷，從步道旁邊坡不斷往上走，消失在林木中。
新竹分署表示，大鹿林道東線、觀霧地區及九九山莊周邊範圍為台灣黑熊出沒熱點區域，九九山莊及周邊監測區域多次拍攝到台灣黑熊影像，顯示台灣黑熊活動範圍廣泛，族群有逐漸往淺山地區擴張，並接近人類活動區域的趨勢。
為強化登山安全，新竹分署建議山友進出該路段提高警覺，並儘量結伴同行，隨身攜帶熊鈴或可發出聲響的器具，必要時可準備防熊噴霧，可降低台灣黑熊接近與攻擊風險。
林保署提醒，由於台灣黑熊嗅覺靈敏，在山區活動應妥善保存食物與廚餘，切勿隨意棄置，以免氣味吸引黑熊靠近。若在山區遇到黑熊，應保持冷靜並維持安全距離，避免靠近或追逐拍照。
林保署新竹分署表示，巡視人員與保七第五大隊觀霧小隊合作，將加強山區巡查勤務，針對觀霧地區清查疑似獵具陷阱，以降低野生動物誤觸風險。此外，大鹿林道東線15K休息點與19K馬達拉溪登山口皆設置「注意熊出沒」告示牌，並設有熊鈴掛置區，提供山友上攀大小霸前借用，下山後原處歸還即可。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。