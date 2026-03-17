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不滿空拍機「離家出走」17小時…東方白鸛爸爸終於返巢

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
受驚擾飛離長達17小時的東方白鸛親鳥爸爸終在今天早上飛回來，一家終再團圓，保育人士無不欣喜雀躍，讓整個驚擾生態事件有驚無險。圖／吳明宜提供
受驚擾飛離長達17小時的東方白鸛親鳥爸爸終在今天早上飛回來，一家終再團圓，保育人士無不欣喜雀躍，讓整個驚擾生態事件有驚無險。圖／吳明宜提供

一對列為瀕危珍稀鳥類的東方白鸛去年十二月飛抵雲林濁水溪附近的電塔築巢繁殖，經四個月孵化第一小鳥終於誕生，正當親鳥忙於育雛之際，昨天有人用空拍機近距離拍攝驚擾，公鳥昨天下午飛離一直未返，保育人士和眾多鳥友憂心守候現場監護，直到今天上午公鳥終於飛回來，讓保育人士鬆了一口氣。

這對正在孵育雛鳥的東方白鸛前天順利孵出第一隻白鸛寶寶，正忙於育雛之際，昨天下午有人用空拍機飛近鳥巢，試圖拍攝育雛過程，結果不但驚嚇蹲孵的母鳥，公鳥也被嚇跑，昨天下午二時飛離，一直未再返巢。

許多愛鳥人士和保育團體守候現場，獲報的警方也加強巡邏，麥寮保育人士吳明宜說，很多人守到昨天晚上都沒見公鳥蹤影，今早清晨又有不少鳥友守候，終在七點五十分見親鳥爸爸終於飛來，馬上在巢邊探望剛出生的小寶寶，不料約20分鐘又飛離。

保育人士耐心等候，沒多久公鳥又飛回來，來回幾趟，公鳥還銜了樹枝回巢修補巢洞，善盡父視責任，後來換母鳥也飛離一段時間，兩隻親鳥終在約10時30分再度合體「一家團圓」，讓守候多時的保育人士歡欣雀躍，吳明宜說，看來公鳥應不會再離開了，一切恢復正常，大家才鬆了一口氣。

保育團體再次呼籲觀察稀珍動物生態一定要堅守不驚擾原則，期待大家共同努力完成台灣這項珍貴的保育行動。

受驚擾飛離長達17小時的東方白鸛親鳥爸爸終在今天早上飛回來，保育人士無不欣喜雀躍，讓整個驚擾生態事件有驚無險。圖／吳明宜提供
受驚擾飛離長達17小時的東方白鸛親鳥爸爸終在今天早上飛回來，保育人士無不欣喜雀躍，讓整個驚擾生態事件有驚無險。圖／吳明宜提供

親鳥爸爸一回巢探望剛出生的鳥寶寶，馬上又飛離，口銜一根樹枝，馬上忙上修補鳥巢，為小鳥保暖，善盡父親責任，畫面感人。圖／吳明宜提供
親鳥爸爸一回巢探望剛出生的鳥寶寶，馬上又飛離，口銜一根樹枝，馬上忙上修補鳥巢，為小鳥保暖，善盡父親責任，畫面感人。圖／吳明宜提供

受驚擾飛離長達17小時的東方白鸛親鳥爸爸終在今天早上飛回來，一家終再團圓，保育人士無不欣喜雀躍，讓整個驚擾生態事件有驚無險。圖／吳明宜提供
受驚擾飛離長達17小時的東方白鸛親鳥爸爸終在今天早上飛回來，一家終再團圓，保育人士無不欣喜雀躍，讓整個驚擾生態事件有驚無險。圖／吳明宜提供

空拍機 野鳥 保育類野生動物

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好消息！小東方白鸛出生了 但受空拍機驚擾爸爸還沒回家

被國際自然保育聯盟列為瀕危珍稀鳥類的東方白鸛，去年十二月在濁水溪雲林二崙、崙背交界一處高50公尺的麥寮電廠高壓電塔上築巢繁殖，順利產下四顆蛋，經親鳥四個月辛苦孵化，第一隻小小白鸛終在前天破蛋而出，鳥界無不欣悅，只是公母親鳥正要開始育雛之際，遭人用空拍機干擾，致使親鳥爸爸飛離至今未返，只留下鳥媽媽辛苦照護小鳥，令人憂心。

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被國際自然保育聯盟列為瀕危珍稀鳥類的東方白鸛，去年底在雲林濁水溪二崙、崙背交界河床的一處高50公尺的高壓電塔上築巢，消息傳出吸引許多鳥友及生態專家前往拍攝，對瀕危珍鳥來繁殖大感雀躍並善加呵護，不料昨天有人竟用空拍機靠近拍攝，使正在孵化的親鳥受驚嚇，公白鸛昨天下午飛離至今尚未飛返，保育人士憂心報警協助。

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