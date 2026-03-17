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不滿空拍機「離家出走」17小時…東方白鸛爸爸終於返巢
一對列為瀕危珍稀鳥類的東方白鸛去年十二月飛抵雲林濁水溪附近的電塔築巢繁殖，經四個月孵化第一小鳥終於誕生，正當親鳥忙於育雛之際，昨天有人用空拍機近距離拍攝驚擾，公鳥昨天下午飛離一直未返，保育人士和眾多鳥友憂心守候現場監護，直到今天上午公鳥終於飛回來，讓保育人士鬆了一口氣。
這對正在孵育雛鳥的東方白鸛前天順利孵出第一隻白鸛寶寶，正忙於育雛之際，昨天下午有人用空拍機飛近鳥巢，試圖拍攝育雛過程，結果不但驚嚇蹲孵的母鳥，公鳥也被嚇跑，昨天下午二時飛離，一直未再返巢。
許多愛鳥人士和保育團體守候現場，獲報的警方也加強巡邏，麥寮保育人士吳明宜說，很多人守到昨天晚上都沒見公鳥蹤影，今早清晨又有不少鳥友守候，終在七點五十分見親鳥爸爸終於飛來，馬上在巢邊探望剛出生的小寶寶，不料約20分鐘又飛離。
保育人士耐心等候，沒多久公鳥又飛回來，來回幾趟，公鳥還銜了樹枝回巢修補巢洞，善盡父視責任，後來換母鳥也飛離一段時間，兩隻親鳥終在約10時30分再度合體「一家團圓」，讓守候多時的保育人士歡欣雀躍，吳明宜說，看來公鳥應不會再離開了，一切恢復正常，大家才鬆了一口氣。
保育團體再次呼籲觀察稀珍動物生態一定要堅守不驚擾原則，期待大家共同努力完成台灣這項珍貴的保育行動。
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