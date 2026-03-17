好消息！小東方白鸛出生了 但受空拍機驚擾爸爸還沒回家

被國際自然保育聯盟列為瀕危珍稀鳥類的東方白鸛，去年十二月在濁水溪雲林二崙、崙背交界一處高50公尺的麥寮電廠高壓電塔上築巢繁殖，順利產下四顆蛋，經親鳥四個月辛苦孵化，第一隻小小白鸛終在前天破蛋而出，鳥界無不欣悅，只是公母親鳥正要開始育雛之際，遭人用空拍機干擾，致使親鳥爸爸飛離至今未返，只留下鳥媽媽辛苦照護小鳥，令人憂心。

福爾摩沙野鳥保育協會祕書長黃蜀婷指出，東方白鸛名列自然保護聯盟（IUCN）紅皮書「瀕危」等級，也是台灣保育類名錄中，列為瀕臨絕種的I級保育類野生動物，全球東方白鸛剩不到3000隻，雲林濁水溪出海口近年出現並記錄到其身影，十分珍貴，受到國際野鳥人士重視。

一對東方白鸛去年十二月飛抵濁水溪二崙與崙背交界的麥寮電廠電塔上築巢生育，引起國內外鳥界人士重視，被視為台灣野鳥的重大事錄，這對親鳥順利產下四顆蛋，並由母鳥進行孵化，公鳥則負責覓食回巢「養家」。

這對親鳥經約四個多月辛苦孵化，終在前天第一隻雛鳥終於破蛋而出，這也是台灣難得一見的瀕危稀珍野鳥繁殖成功，鳥界人士無不深深感動和喜悅，雛鳥出生後，公母親鳥無不細心呵護，不料，昨天有人想拍攝難得的東方白鸛育雛畫面，竟用空拍機飛近拍攝，聲音和機體驚擾到親鳥，據現場鳥友指稱，當時蹲孵的親鳥受驚一度跳起，公鳥則飛離鳥巢。

麥仔簝文化協會理事長吳明宜說，東方白鸛係一夫一妻制，母鳥孵蛋公鳥負責覓食，原本育雛順利，如今公鳥從昨天下午受驚飛離，她守在現場直到下午六點，還不見公鳥返巢，今天她再前往查看仍未見蹤影。

吳明宜表示，公鳥昨天飛離，只剩母鳥單獨要蹲孵又要餵食剛出生的「老大」，忙得不可開交，未來幾天其他雛鳥若持續再出生，想必母鳥會更忙更累，大家只殷切期盼鳥爸爸早日歸巢，好讓這一家白鸛順利在五月離巢野放，完成第一次成功的保育。