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無人機侵擾東方白鸛 鳥友撻伐籲勿干擾育雛

中央社／ 雲林縣17日電

瀕危東方白鸛去年底在濁水溪雲林段一處高壓電塔上築巢，但有鳥友昨天發現有人使用無人機拍攝，親鳥疑因異物侵入、螺旋槳聲受驚嚇。福爾摩沙野鳥保育協會呼籲保持距離，勿干擾育雛。

福爾摩沙野鳥保育協會秘書長黃蜀婷指出，東方白鸛名列國際自然保護聯盟（IUCN）紅皮書「瀕危」等級，也是台灣保育類名錄中，列為瀕臨絕種的一級保育類野生動物。全球東方白鸛剩不到3000隻，雲林濁水溪出海口近年都有記錄到其身影。

黃蜀婷表示，去年底有人發現在雲林縣二崙鄉、崙背鄉交界處高壓電塔頂端有一對東方白鸛築巢，吸引許多鳥友前往觀察，國外鳥友也關切。

黃蜀婷指出，昨天下午2時許接獲鳥友回報，在現場發現鳥巢附近有無人機，導致蹲巢的親鳥疑受到驚嚇，而另一隻親鳥則遲遲未回巢，鳥友擔憂嚴重干擾可能會致幼鳥死亡及棄巢。

黃蜀婷拜託現場鳥友用專業攝影機蒐證，並通知麥仔簝文化協會理事長吳明宜到現場了解，但未發現遙控無人機的人。

福爾摩沙野鳥保育協會發表聲明，理事長王國衍提到，無人機的高速螺旋槳聲與機械外型，極易引發東方白鸛的領域警戒，此舉可能導致親鳥因驚嚇而棄巢，或雛鳥受驚跌落，甚至引發親鳥為保護幼鳥而碰撞無人機受傷。

王國衍強調，為讓東方白鸛能順利繁殖，麥仔簝文化協會已向林業及自然保育署南投分署申請將該處畫設為無人機禁止飛航範圍。該行徑已違反野生動物保育法，且生態攝影的核心價值在於「尊重」，呼籲所有愛好者使用高倍率遠攝鏡頭在地面觀察，並與巢位保持適當的視覺與聽覺距離，將棲地歸還給自然，而非為了特定角度而侵入其生存空間。

無人機

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