出動最長內視鏡仍救不活 頭城280公斤「革龜」手術長達4小時

宜蘭縣頭城外海定置漁場14日發現一隻重達280公斤的瀕危保育類「革龜」，全身被漁網纏繞，載回漁港時，嘴裡還有纏有流刺網並流血，經送往中華鯨豚協會搶救，昨天出動全台最長內視鏡進行手術，移除腸胃長達160公分網具，未料入夜後革龜呼吸急速下降，最後救不回這隻巨無霸。

「革龜」是全世界體型最大的龜鱉目動物，14日上午發現誤入宜蘭縣頭城近海的定置漁場，被定置漁民發現帶回梗枋漁港，確認是瀕危保育類的動物。根據搶救人員表示，當地第一次見到如此巨大海龜，體長148公分、體重280公斤，成熟母龜，因嘴內的流刺網無法取出，緊急送醫可惜仍回天乏術。

中華鯨豚協會粉專今天凌晨宣布「宜蘭梗枋纏繞革龜救援事件，死亡訊息」。協會昨天下午會同台大動物醫院團隊、台北市立動物園醫療團隊針對革龜腸胃道進行內視鏡漁網移除手術，下午3時45分開始進行內視鏡手術，直到晚上8時完成，手術時間長達4小時又15分鐘。

協會強調，使用全台最長的3公尺內視鏡進行移除手術，盡可能移除腸胃道內的漁網，最終移除160公分革龜食入的網具，手術後革龜進到鎮靜結束恢復階段，初期恢復狀態符合預期，團隊持續監控生命跡。

但卻在晚間9時30分，狀況急轉直下，革龜換氣速率下降，失去眼瞼反射，團隊開始進行急救90分鐘後，動物反射仍未能恢復，11時宣告死亡。協會預計今天進行病理解剖，了解動物的死因及腸胃道網具的干擾。

據了解，「革龜」背部沒有角質板，柔軟的革質皮膚很容易受傷感染，一旦被漁網纏繞損傷流血，不容易救活。

14日在頭城梗枋漁港載回受傷「革龜」瀕危保育類的動物，體長148公分、體重280公斤的巨無霸，經緊急送醫搶救，可惜仍回天乏術，昨天深夜不治。圖／民眾提供

14日在頭城梗枋漁港載回受傷「革龜」瀕危保育類的動物，體長148公分、體重280公斤的巨無霸，經緊急送醫搶救，可惜仍回天乏術，昨天深夜不治。圖／民眾提供