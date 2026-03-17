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太扯！空拍機「騷擾」讓瀕危東方白鸛離家出走 繁殖陷危機

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
瀕危稀珍的東方白鸛飛到濁水溪河口的麥電電塔上築巢繁殖，引起國內外關注，不料被驚擾使親鳥飛離，保育人士報警協助。圖／福爾摩沙野鳥保育協會秘書長黃蜀婷提供
瀕危稀珍的東方白鸛飛到濁水溪河口的麥電電塔上築巢繁殖，引起國內外關注，不料被驚擾使親鳥飛離，保育人士報警協助。圖／福爾摩沙野鳥保育協會秘書長黃蜀婷提供

被國際自然保育聯盟列為瀕危珍稀鳥類的東方白鸛，去年底在雲林濁水溪二崙、崙背交界河床的一處高50公尺的高壓電塔上築巢，消息傳出吸引許多鳥友及生態專家前往拍攝，對瀕危珍鳥來繁殖大感雀躍並善加呵護，不料昨天有人竟用空拍機靠近拍攝，使正在孵化的親鳥受驚嚇，公白鸛昨天下午飛離至今尚未飛返，保育人士憂心報警協助。

長年投入濁水溪保育的麥仔簝文化協會理事長吳明宜說，去年十二月發現在麥寮電廠的44、56電塔飛來東方白鸛築巢繁殖，其中44號塔因太靠近風機，最後棄巢實很可惜，所幸56號塔這對東方白鸛則安然棲息下來，並順利產下四顆蛋進行孵化，所有鳥界均感欣喜，若能成功繁殖將是台灣及雲林在保育上的重大事件。

吳明宜說，去年日本兵庫東方白鸛保育中心特還組團前來了解，得知另一隻中心所野放腳環編號J0504的東方白鸛也飛抵濁水溪河口棲息，讓日方人員也到欣慰並肯定台灣保育界的用心。

自從東方白鸛在河口築巢的消息傳出，幾乎每天都有鳥友前來拍攝，甚至有人用空拍機取景，為確保東方白鸛不受干擾得以安全繁殖，福爾摩沙野鳥保育協會理事長王國衍在網路發出聲明，請鳥友切勿干擾親鳥。

王國衍指出，無人機的高速螺旋槳聲與機體外型，極易引發東方白鸛的領域警戒。近距離飛行可能導致親鳥因驚嚇而棄巢、雛鳥受驚跌落，甚至引發親鳥為保護幼鳥而碰撞無人機受傷。

他說，依據「野生動物保育法」，擾亂、騷擾保育類野生動物屬違法行為。若因使用無人機干擾育雛，經查證屬實，將面臨行政處分甚至刑事責任，籲請鳥友保持安全觀察距離，畢竟​生態攝影的核心價值在於「尊重」。

他建議所有愛好者使用高倍率遠攝鏡頭進行地面觀察，並與巢位保持適當的視覺與聽覺距離，將棲地歸還給自然，而非為了特定角度而侵入其生存空間。若在現場發現有違規操作無人機之行為，請向相關主管機關通報，共同自律與協力來保護這項珍貴的生態。

昨天有鳥友發現竟有人用空拍機飛近鳥巢拍攝，使蹲巢的親鳥站起來，發現無人機，驚嚇立刻蹲下，吳明宜指出，昨天下午兩點其中的公鳥飛離，迄今尚未飛回來，原本估計眼看到今年五月就可見到可愛的小白鸛誕生，如今大家都很擔心公鳥不回來，最終落得棄巢而去，代誌可就大條了。

吳明宜說，東方白鸛在高處築巢，就是怕被干擾，他們除期待公鳥早日飛回，且已報請警方及林保署、生多所等單位協助巡邏並發動鳥友幫忙遠距監視，期待公鳥能返巢，順利完成孵化工作。

福爾摩沙野鳥保育協會祕書長黃蜀婷指出，東方白鸛名列自然保護聯盟（IUCN）紅皮書「瀕危」等級，也是台灣保育類名錄中，列為瀕臨絕種的I級保育類野生動物，全球東方白鸛剩不到3000隻，雲林濁水溪出海口近年都有記錄到其身影。

瀕危稀珍的東方白鸛飛到濁水溪河口的麥電電塔上築巢繁殖，引起國內外關注，不料被驚擾使親鳥飛離，保育人士報警協助。圖／福爾摩沙野鳥保育協會秘書長黃蜀婷提供
瀕危稀珍的東方白鸛飛到濁水溪河口的麥電電塔上築巢繁殖，引起國內外關注，不料被驚擾使親鳥飛離，保育人士報警協助。圖／福爾摩沙野鳥保育協會秘書長黃蜀婷提供

瀕危稀珍的東方白鸛飛到濁水溪河口二崙與崙背交界的麥電電塔上築巢繁殖，引起國內外鳥界關注。圖／民眾提供
瀕危稀珍的東方白鸛飛到濁水溪河口二崙與崙背交界的麥電電塔上築巢繁殖，引起國內外鳥界關注。圖／民眾提供

瀕危稀珍的東方白鸛飛到濁水溪河口二崙與崙背交界的麥電電塔上築巢繁殖，沒想到竟有人用空拍機靠近攝攝驚擾親鳥，造成公鳥離巢。圖／福爾摩沙野鳥保育協會秘書長黃蜀婷提供
瀕危稀珍的東方白鸛飛到濁水溪河口二崙與崙背交界的麥電電塔上築巢繁殖，沒想到竟有人用空拍機靠近攝攝驚擾親鳥，造成公鳥離巢。圖／福爾摩沙野鳥保育協會秘書長黃蜀婷提供

空拍機 生態保育 賞鳥

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