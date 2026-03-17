太扯！空拍機「騷擾」讓瀕危東方白鸛離家出走 繁殖陷危機
被國際自然保育聯盟列為瀕危珍稀鳥類的東方白鸛，去年底在雲林濁水溪二崙、崙背交界河床的一處高50公尺的高壓電塔上築巢，消息傳出吸引許多鳥友及生態專家前往拍攝，對瀕危珍鳥來繁殖大感雀躍並善加呵護，不料昨天有人竟用空拍機靠近拍攝，使正在孵化的親鳥受驚嚇，公白鸛昨天下午飛離至今尚未飛返，保育人士憂心報警協助。
長年投入濁水溪保育的麥仔簝文化協會理事長吳明宜說，去年十二月發現在麥寮電廠的44、56電塔飛來東方白鸛築巢繁殖，其中44號塔因太靠近風機，最後棄巢實很可惜，所幸56號塔這對東方白鸛則安然棲息下來，並順利產下四顆蛋進行孵化，所有鳥界均感欣喜，若能成功繁殖將是台灣及雲林在保育上的重大事件。
吳明宜說，去年日本兵庫東方白鸛保育中心特還組團前來了解，得知另一隻中心所野放腳環編號J0504的東方白鸛也飛抵濁水溪河口棲息，讓日方人員也到欣慰並肯定台灣保育界的用心。
自從東方白鸛在河口築巢的消息傳出，幾乎每天都有鳥友前來拍攝，甚至有人用空拍機取景，為確保東方白鸛不受干擾得以安全繁殖，福爾摩沙野鳥保育協會理事長王國衍在網路發出聲明，請鳥友切勿干擾親鳥。
王國衍指出，無人機的高速螺旋槳聲與機體外型，極易引發東方白鸛的領域警戒。近距離飛行可能導致親鳥因驚嚇而棄巢、雛鳥受驚跌落，甚至引發親鳥為保護幼鳥而碰撞無人機受傷。
他說，依據「野生動物保育法」，擾亂、騷擾保育類野生動物屬違法行為。若因使用無人機干擾育雛，經查證屬實，將面臨行政處分甚至刑事責任，籲請鳥友保持安全觀察距離，畢竟生態攝影的核心價值在於「尊重」。
他建議所有愛好者使用高倍率遠攝鏡頭進行地面觀察，並與巢位保持適當的視覺與聽覺距離，將棲地歸還給自然，而非為了特定角度而侵入其生存空間。若在現場發現有違規操作無人機之行為，請向相關主管機關通報，共同自律與協力來保護這項珍貴的生態。
昨天有鳥友發現竟有人用空拍機飛近鳥巢拍攝，使蹲巢的親鳥站起來，發現無人機，驚嚇立刻蹲下，吳明宜指出，昨天下午兩點其中的公鳥飛離，迄今尚未飛回來，原本估計眼看到今年五月就可見到可愛的小白鸛誕生，如今大家都很擔心公鳥不回來，最終落得棄巢而去，代誌可就大條了。
吳明宜說，東方白鸛在高處築巢，就是怕被干擾，他們除期待公鳥早日飛回，且已報請警方及林保署、生多所等單位協助巡邏並發動鳥友幫忙遠距監視，期待公鳥能返巢，順利完成孵化工作。
福爾摩沙野鳥保育協會祕書長黃蜀婷指出，東方白鸛名列自然保護聯盟（IUCN）紅皮書「瀕危」等級，也是台灣保育類名錄中，列為瀕臨絕種的I級保育類野生動物，全球東方白鸛剩不到3000隻，雲林濁水溪出海口近年都有記錄到其身影。
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