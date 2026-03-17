革龜為海龜中體型最大 280公斤母龜消化道纏網具疑致命關鍵

宜蘭發現的280公斤重巨大保育類「革龜」，昨天手術後換氣速率下降，急救1個半小時昨晚深夜宣告死亡，今天將解剖瞭清死因。中華鯨豚協會指出，經X光結果體內無魚鉤，血檢也並無異常，最主要的問題為消化道有網具，疑致命關鍵。

中華鯨豚協會指出，梗枋定置漁場發現的革龜，被發現時的狀況，為體表有網具纏繞且嘴邊有流血情況，由船家協助將革龜帶回、通報救傷並初步清理纏繞網具。

海保署、宜蘭縣政府與中華鯨豚協會在接獲通報訊息之後，隨即派員前往現場救援，協會獸醫師現場初步檢傷發現動物的活動力、體態良好，體表無明顯異常，但口內的剩餘纏繞漁網因吞入過深無法現地處理，後送至八斗子海之生救傷站後續收容與醫療。

最新的檢傷狀況，中華鯨豚協會表示，革龜進站後立即進行基礎體長測量、X光、 血漿生化值、浮力與活力檢視，動物個體背甲曲線長約148公分、體重約280公斤。參考最新太平洋革龜年齡研究，應為「成熟母龜」，年紀約為25到30歲之間。X光結果顯示，動物體內無魚鉤，血檢也並無任何異常，最主要的問題為消化道網具的移除。

革龜安置在八斗子的鯨豚復健池，由於革龜為大洋型洄游動物，具有優秀的游泳及潛水能力，但也因為大洋無邊界感的特性，使革龜容易橫衝直撞並不善於轉彎，因此在有邊界的收容池內，若採深水位的方式收容革龜，會讓牠能輕易的泳動、撞牆並造成其他二次的傷害。

中華鯨豚協會表示，收容期間採淺水位的收容方式，減低革龜的泳動能力及撞擊的傷害，同時使動物有浮力可以降低臟器壓迫。

海洋委員會海洋保育署指出，移除消化道內殘留的漁網是相當大的挑戰，

革龜是海龜中體型最大的一種，背甲上大多為五道隆起之稜脊，頭部及四肢也沒有鱗片，全身都被皮革狀的皮膚包覆，革龜前肢與身體的比例，是所有海龜當中最長的。

宜蘭發現的280公斤重巨大保育類「革龜」，昨天手術後換氣速率下降，急救1個半小時昨晚深夜宣告死亡，今天將解剖瞭清死因。圖／海保署提供