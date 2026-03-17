獨／罕見革龜救援驚傳死亡！嘴纏網流血手術移除160公分誤食網具

宜蘭頭城有漁船14日在定置漁場作業，發現一隻長148公分、體重280公斤的巨大保育類「革龜」遭受網具纏繞，入網前嘴裡疑纏繞流刺網流血，後送基隆八斗子救傷站，醫療團隊昨針對腸胃道進行內視鏡漁網移除手術，「移除160公分食入的網具」。術後初期恢復狀態符合預期，但換氣速率下降，急救1個半小時深夜宣告死亡，今天將解剖瞭清死因。

中華鯨豚協會16日下午偕同台大動物醫院團隊、台北市立動物園醫療團隊針對革龜腸胃道進行內視鏡漁網移除手術。革龜約下午3時10分離開收容池，麻醉後3時45分開始進行內視鏡手術直到昨晚10時完成，手術時間長達4小時又15分鐘。

中華鯨豚協會指出，他們使用全台最長的3公尺內視鏡進行移除手術，盡可能移除腸胃道內的漁網，最終移除160公分革龜食入的網具。手術後革龜進到鎮靜結束恢復階段，初期恢復狀態符合預期，團隊持續監控生命跡象，然而在晚間9時30分，個體換氣速率下降，失去眼瞼反射。

醫療團隊馬上展開急救，歷經90分鐘的急救後反射仍未能恢復，昨晚11時宣告死亡，協會預計今天病理解剖，瞭解動物的死因及腸胃道網具的干擾。

中華鯨豚協會感謝各單位協助手術，協會志工群多人日夜守候、不辭辛勞照料，很多志工不捨，志工說，「大家都盡了最大的努力，感謝團隊的用心，龜龜再見了。」、「大家很心疼」。

宜蘭頭城鎮近海有定置漁場，一艘漁船14日駛進梗枋漁港卸魚時，向海巡署北部分署第一岸巡隊通報表示，在定置漁場作業過程中發現。革龜。海洋保育署、中華鯨豚協會等單位趕赴現場救援，後來送往基隆基隆八斗子「海之生救傷站」收容與醫療，為成熟母龜，原本希望待恢復健康狀況穩定，再放牠重返大海。

海保署說，革龜是海龜中體型最大的一種，背甲上大多為五道隆起之稜脊，頭部及四肢也沒有鱗片，全身都被皮革狀的皮膚包覆。

海保署表示，革龜體重可達300至500公斤，在台灣受「野生動物保育法」保護，列入第1級瀕臨絕種保育類生物，分布於三大洋，當中太平洋族群可分為東太平洋與西太平洋兩群，數量最為瀕危。

巨大保育類「革龜」後送基隆八斗子救傷站，醫療團隊昨針對腸胃道進行內視鏡漁網移除手術。圖／海保署提供

巨大保育類「革龜」嘴纏網流血，手術移除160公分誤食網具。圖／中華鯨豚協會提供

巨大保育類「革龜」後送基隆八斗子救傷站，醫療團隊昨針對腸胃道進行內視鏡漁網移除手術。圖／海保署提供

巨大保育類「革龜」後送基隆八斗子救傷站，醫療團隊昨針對腸胃道進行內視鏡漁網移除手術。圖／中華鯨豚協會提供