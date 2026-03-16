綠蠵龜冬季小琉球產卵 海保署：生態系功能完整

小琉球出現綠蠵龜冬季上岸產卵案例，海保署表示，此次順利記錄孵化等過程，表示該處生態系統功能完整，提醒民眾近期沙灘可能陸續有稚龜孵化，切勿干擾並於夜間減少至沙灘活動。

海洋委員會海洋保育署今天告訴中央社記者，此次順利在小琉球蛤板灣拍攝到綠蠵龜孵化等過程，表示該處產卵地具備足夠品質的沙灘地貌，與相對低干擾的環境，是生態系統功能完整的展現。

海保署表示，透過影像記錄稚龜孵化及爬行過程，並於臉書（Facebook）分享，是希望提升民眾重視海龜保育，另外，稚龜孵化「大量出巢」的紀錄，能讓研究人員精準確認孵化狀態，及研判何時可以進行孵化率調查，以減少因為研究而對生物本能造成的干擾。

海保署指出，台灣綠蠵龜穩定產卵棲地，包含澎湖望安、台東蘭嶼、屏東小琉球及墾丁、高雄東沙島及太平島，而威脅產卵棲地的可能因素，包含人為活動與產卵期間的重疊性高、海岸侵蝕造成產卵棲地縮減、全球暖化造成稚龜性別比失衡等。

海保署提到，目前針對綠蠵龜有數項保育措施，就產卵棲地部分，將持續長期監測並減緩威脅程度，如更換產卵周邊路燈為友善生態環境路燈、勸導遊客於產卵期間不要下沙灘，以及於沙灘活動期間不要開燈等。

對於周邊覓食的海龜，則透過成立海洋保育類野生動物救援組織網（海保救援網），即時救援擱淺或傷病的海龜，並瞭解其擱淺原因，以及建立定置網意外捕獲通報群組，了解台灣周邊活動海龜分布熱區及種類。

另外進行海龜洄游追蹤，了解活動熱區，以進行海域空間管理的基礎資料，同時製作「友善海龜環境行動海報」，宣導船隻減速、減少塑膠使用並不隨意丟棄於海中。

海保署補充提醒，近期沙灘可能陸續出現稚龜孵化情形，民眾於沙灘活動時，應避免踩踏卵窩或干擾海龜與稚龜活動，並於夜間減少至沙灘活動及避免使用強光照射，若發現海龜受困或稚龜迷途，可撥打「118」海巡服務專線或「1999」通報。