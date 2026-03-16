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小琉球冬季現綠蠵龜卵窩 海保署推估以雄龜為主

中央社／ 高雄16日電

海保署今天表示，近日小琉球出現罕見冬季低溫綠蠵龜卵窩，該卵窩孵化平均溫度低於既有研究性別比例關鍵溫度，推估稚龜以雄性為主，將納入分析以了解氣候變化與海龜繁殖關聯。

海洋委員會海洋保育署說明，分布於台灣周邊的綠蠵龜產卵季節主要集中每年5月至10月，高峰期為7月至8月，而該母綠蠵龜（編號TWOCA0605）於民國114年12月間，在小琉球蛤板灣產下第一窩卵，經過83天孵化期，陸續迎來70隻稚龜破殼而出，並自行爬入大海。

海保署於稚龜大批離巢後第5天，委託執行團隊「社團法人台灣咾咕嶼協會」，依標準程序進行卵窩挖掘調查，發現該卵窩共計94顆，孵化率約74%，卵窩孵化期間平均溫度為25.2度。

海保署提到，海龜屬於「溫度依賴型性別決定」的物種，胚胎發育中的溫度會影響稚龜性別，約28度以下較易孵化雄性，約31度以上則偏向孵化雌性。

根據海保署新聞稿，此次卵窩孵化期間平均溫度低於多數研究提出的性別比例關鍵溫度，推估該窩孵化稚龜可能以雄性為主。

海保署指出，在全球暖化趨勢下，海龜卵窩普遍較容易孵化雌性個體。此次冬季低溫環境產生雄性稚龜，對於了解與評估族群性別比例變化具參考意義，並顯示非產卵高峰期卵窩監測的重要性，相關資料將納入後續海龜繁殖生態研究分析。

海保署補充，該母龜曾於112年2月首次於蛤板灣上岸產卵，當年單一產季共產下7窩卵，其中第一窩卵總數123顆，歷經73天成功孵化78隻稚龜，孵化率約63%；後續於114年12月再次回到同一沙灘產卵，由於冬季氣溫較低，沙灘溫度相對下降，卵窩孵化時間較夏季明顯延長，顯示環境溫度可能影響胚胎發育速度。

另外，該母龜自114年12月返回小琉球後，目前已完成7窩產卵。研究團隊原於其完成第4窩產卵後裝設衛星發報器，以掌握其產卵期間活動範圍與後續洄游動態，但綠蠵龜具有在礁岩或海床磨背的習性，近期發現衛星發報器天線保護套出現磨損導致訊號傳輸中斷。

海保署透過先前接收的定位資料仍可觀察到，該母龜在產卵期間多停留於小琉球周邊海域，主要活動於水深約9至10公尺的珊瑚礁海域。

海保署表示，蛤板灣114年共記錄17窩卵窩，為當年度小琉球卵窩數量最多的產卵棲地。小琉球近年持續推動夜間巡護、友善光害管理及卵窩保護措施，並完成蛤板灣周邊路燈光源調整，降低夜間光害干擾。

性別 綠蠵龜 溫度

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