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桃園冬季鳥調出爐 鸕鶿突破3000隻、麻雀卻近乎減半

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市野鳥學會近期進行冬季埤塘鳥類普查，其中鸕鶿數量突破3000隻、幾乎翻倍成長。圖／桃園市野鳥學會提供
桃園市野鳥學會近期進行冬季埤塘鳥類普查，其中鸕鶿數量突破3000隻、幾乎翻倍成長。圖／桃園市野鳥學會提供

桃園市野鳥學會近期進行冬季埤塘鳥類普查，共調查203口埤塘，記錄86種、1萬4357隻野鳥，鳥種數較去年增加2種。其中鸕鶿數量突破3000隻、幾乎翻倍成長，鳳頭潛鴨也突破1000隻，但去年數量最多的麻雀卻近乎減半，恐與環湖步道等工程施作有關。

學會理事長范卓昭表示，今年延續去年普查模式，動員37位調查義工，分工走訪桃園大圳12條支線、蚵殼港圳15口埤塘、新福圳1號池及水庫沉澱池等，由各組「鳥老大」領軍逐一調查，並將資料上傳至美國康乃爾大學建置的eBird全球鳥類資料庫，透過公民科學家的長期紀錄，為桃園埤塘建立開放且可永久保存的鳥類基礎資料。

范卓昭指出，12月為冬候鳥陸續抵達的時期，1月是雁鴨科族群數量最穩定的度冬月份，到了2月中下旬便會陸續北返。本次位於大園的桃園大圳2-3-1池記錄到32種野鳥，為本季鳥種最豐富的埤塘；不過同樣首度在埤塘現蹤的外來入侵種亞洲輝椋鳥，也提醒棲地管理的挑戰不容忽視。

值得關注的是，今年1月鸕鶿數量突破3000隻，蚵殼港圳3號池更出現群聚800隻的壯觀場景；相較之下，北台灣主要度冬地如新山水庫及新店溪一帶數量卻有減少跡象，是否出現度冬地轉移仍待後續觀察。然而擅長捕魚的鸕鶿大量聚集，也讓部分池主面臨漁獲損失壓力而開始驅趕鳥群，如何在產業經營與生態保育之間取得平衡，成為當前重要課題。

此外，去年數量最多的麻雀今年近乎減半，推測與環湖步道及邊坡護岸施作導致埤塘周邊植被減少有關，仍需持續追蹤。調查也觀察到少數度冬候鳥開始利用光電板躲避東北季風，呈現鳥類與綠能設施新的共存趨勢。

學會表示，鳥類是最容易觀察的環境生態指標，每一次調查數據都是解讀環境變化的重要線索。學會歷年調查多集中於桃園大圳沿線，目前正與市府都市發展局規畫將範圍擴及埤圳國家級重要濕地及石門大圳系統，透過持續監測為桃園埤圳網絡進行生態總體檢，作為未來埤塘開發與保育規畫的重要依據。

新山水庫

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