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板橋浪貓「花奶奶」重獲新生 全盲仍親人盼覓溫暖新家

聯合報／ 記者張策／新北報導
「花奶奶」小心翼翼地進食與使用貓砂，經獸醫師進一步檢查後確認牠的視力已完全喪失。圖／新北市動保處提供
「花奶奶」小心翼翼地進食與使用貓砂，經獸醫師進一步檢查後確認牠的視力已完全喪失。圖／新北市動保處提供

新北市板橋區日前有民眾通報，中山路巷內有一隻浪貓瘦弱地呆坐在車道中央，周邊車輛來往頻繁，情況相當危險。新北市動保處接獲通報後立即派員前往救援，這隻被暱稱為「花奶奶」的花色斑紋貓已逐漸恢復健康與活力，目前安置在板橋動物之家等待有緣人認養，盼能擁有溫暖的新家。

動保處救援後立即將「花奶奶」送往毛寶貝醫療中心檢傷與治療，經獸醫師檢查，該貓年齡近10歲，不僅有嚴重呼吸道症狀，視力也已完全喪失。所幸在醫療團隊細心照護下逐漸恢復健康。

板橋動物之家柳姓照護員與林姓志工表示，「花奶奶」剛被救援時因呼吸道感染，需要每天服藥治療，個性安靜乖巧。但隨著其他救援貓逐漸恢復活潑、主動親近人群，「花奶奶」卻仍小心翼翼地進食與使用貓砂，經獸醫師進一步檢查後確認牠的視力已完全喪失。

剛到收容所時，「花奶奶」常因不熟悉環境而撞到牆壁，但在照護員與志工耐心陪伴與鼓勵下，牠逐漸利用嗅覺、聽覺與觸覺建立對環境的認知，如今已能在熟悉空間自在行走，也願意與人互動，甚至連所內犬隻也對牠格外友善。

板橋動物之家站長徐愛明指出，貓咪失明常見原因包括慢性疾病引發的高血壓視網膜剝離、青光眼、白內障或感染等，多發生在高齡貓。常見症狀包含瞳孔放大、走路撞牆、行動遲緩及眼睛混濁等。不過，由於貓咪的嗅覺、聽覺與觸覺遠比人類敏銳，失明對其生活的影響相對較小，但仍需要時間適應環境。她建議飼主可透過固定室內擺設、定點餵食，並多給予溫柔觸摸與語言鼓勵，幫助失明貓建立安全感。

動保處表示，每一個生命都彌足珍貴，值得被守護。民眾若發現需要救援的動物，可撥打24小時「1959」動保專線或動保處電話通報。動保處也設有毛寶貝醫療中心，提供收容與醫療照護，協助受難動物重獲新生，同時也鼓勵民眾前往各公立動物之家認養犬貓，給牠們一個溫暖的家。

所內犬隻也對「花奶奶」格外友善。圖／新北市動保處提供
所內犬隻也對「花奶奶」格外友善。圖／新北市動保處提供

剛到收容所時，「花奶奶」常因不熟悉環境而撞到牆壁，牠逐漸利用嗅覺、聽覺與觸覺建立對環境的認知，如今已能在熟悉空間自在行走。圖／新北市動保處提供
剛到收容所時，「花奶奶」常因不熟悉環境而撞到牆壁，牠逐漸利用嗅覺、聽覺與觸覺建立對環境的認知，如今已能在熟悉空間自在行走。圖／新北市動保處提供

「花奶奶」經獸醫師進一步檢查後確認牠的視力已完全喪失。圖／新北市動保處提供
「花奶奶」經獸醫師進一步檢查後確認牠的視力已完全喪失。圖／新北市動保處提供

「花奶奶」剛被救援時因呼吸道感染，需要每天服藥治療，個性安靜乖巧。但隨著其他救援貓逐漸恢復活潑、主動親近人群。圖／新北市動保處提供
「花奶奶」剛被救援時因呼吸道感染，需要每天服藥治療，個性安靜乖巧。但隨著其他救援貓逐漸恢復活潑、主動親近人群。圖／新北市動保處提供

「花奶奶」剛被救援時因呼吸道感染，需要每天服藥治療，個性安靜乖巧。但隨著其他救援貓逐漸恢復活潑、主動親近人群。圖／新北市動保處提供
「花奶奶」剛被救援時因呼吸道感染，需要每天服藥治療，個性安靜乖巧。但隨著其他救援貓逐漸恢復活潑、主動親近人群。圖／新北市動保處提供

動物之家 流浪動物 貓咪

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