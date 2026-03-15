快訊

經典賽／8強出局「非常不甘心」 大谷和隊友相約「下次見」

因美軍分兵中東而對台灣動武？專家分析「習近平不會趁虛而入」

台大每學期逾1500人請身心假…國中小也要推動？台大、教育部回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

148公分罕見革龜困宜蘭漁場 嘴傷掛網跨單位救援

中央社／ 宜蘭15日電

宜蘭梗枋定置漁場昨天發現一隻受困海龜，是海龜中體型最大的「革龜」，身長148公分、重達280公斤，嘴部流血遭網具纏繞，經後送治療，評估明天清除口腔網線後，盡快安排野放。

宜蘭縣政府農業處今天表示，船家昨天上午7時50分在梗枋定置漁場發現一隻革龜，體表被網具纏繞且嘴部周圍流血，隨後將革龜帶回梗枋漁港，海洋委員會海洋保育署、縣府農業處與中華鯨豚協會接獲消息後，隨即派員前往現場救援。

經獸醫師檢傷，初步確認革龜的活動力、體態良好，體表無明顯異常，但口腔殘餘漁網，因吞入過深無法在現場處理，昨天晚間送至基隆市八斗子海之生救傷站收容與治療。

根據救傷團隊測量，這隻革龜背甲曲線長約148公分、體重達280公斤，參考相關研究，研判是年齡介於25歲至30歲間的成熟母龜，經X光檢查，顯示體內沒有魚鉤，血液檢查也無任何異常。

醫療團隊表示，革龜暫時收容在救傷站的鯨豚復健池，由於革龜屬於大洋型洄游動物，具有優秀的游泳及潛水能力，但大洋無邊界感的特性，使革龜容易橫衝直撞且不善於轉彎，因此在有邊界的收容池中，若採深水位的方式收容革龜，會讓牠能輕易地泳動、撞牆，造成二次傷害。

醫療團隊指出，已採淺水位方式收容革龜，降低革龜的泳動能力及撞擊造成的傷害，同時讓革龜有浮力降低臟器壓迫，後續將針對革龜口腔內殘餘漁網予以移除。

海保署表示，革龜是體型最大的海龜，體重可達300至500公斤，在台灣受「野生動物保育法」保護，列入第1級瀕臨絕種保育類生物。此物種分布於三大洋，當中太平洋族群可分為東太平洋與西太平洋兩群，數量最為瀕危。

海龜 宜蘭 口腔

延伸閱讀

影／宜蘭頭城近海驚見150公分巨大「革龜」嘴纏網流血 盼龜爺爺沒事

大連男喉嚨裡有1根金屬筷！忍8年才就醫 網友紛紛點評

賞獺熱點傳憾事！太湖「水獺奶奶」死亡 身上多處撕裂傷致命

男誤吞12公分金屬筷「忍8年」 醫驚見真相：他怕脖子挨刀

相關新聞

杜告犬疑被虐死事件延燒…飼主住處午夜被砸酒瓶洩憤 家屬喊冤

彰化市1歲大杜告母犬「健康」今年2月疑遭飼主以繩子抽打哀號在網路瘋傳，動保團體昨天在伸港海邊尋獲疑是「健康」骸骨，下午帶著狗屍趕到飼主住處抗議，驚動警方到場維護秩序，飼主住處午夜還遭人砸酒瓶洩憤。不過，飼主家人今上午出面喊冤，否認凌虐「健康」致死。

影／宜蘭頭城近海驚見150公分巨大「革龜」嘴纏網流血 盼龜爺爺沒事

宜蘭頭城有漁船昨天在定置漁場作業，發現一隻長約150公分巨大保育類「革龜」受困，載回漁港時，革龜的嘴裡還纏著流刺網，緊急被送往基隆八斗子鯨豚協會醫療。根據參加救援行動的定置漁場業者表示，放生過幾百隻海龜，首次遇到這種「巨無霸」；民眾心疼巨龜流血受傷「盼龜爺爺沒事」。

冬候鳥齊聚 彰化大城設生態教室

濁水溪口入冬後鳥況好，北岸的彰化縣大城鄉可看見上千隻冬候鳥覓食，漲潮後，牠們分飛南、北岸的閒置養殖池，大城鄉上百隻黑面琵鷺、鷺鷥與雁鴨擠在池內，格外顯得熱鬧。大城鄉公所將設自然生態教室，帶來觀光人潮和商機。

受虐杜告犬找到了？海邊赫見頭骨破裂犬屍 動保團體直衝飼主家討公道

今年2月間，彰化市埔內街1隻年僅1歲的白色杜告母犬「健康」，遭飼主以繩子抽打哀嚎畫面在網路瘋傳，引發關注，彰化縣動物防疫所昨天裁處飼主3萬元罰鍰，卻無犬隻下落。動保團體鍥而不捨，今天在伸港海邊尋獲疑是「健康」骸骨，帶著狗屍前往飼主家討公道時，飼主急忙關下鐵門，警方到場戒護。

主人持繩抽打慘叫 受虐狗找到了？民眾稱出海口尋獲屍體

彰化有飼主涉抽打母狗，影片被貼上社群引發眾怒，事發後母狗卻失蹤，有人今天稱發現母狗屍體。彰化縣動物防疫所表示，將釐清確認...

黑面琵鷺、送子鳥飛來 彰化大城鄉掌握鳥況開創觀光商機

彰化縣大城鄉觀光旅遊業沈寂，鄉公所去年觀察濁水溪口鳥況不錯，積極聯繫彰化縣野鳥學會進駐閒置房舍，昨鄉代會通過外接自來水經費墊付案，鄉公所下周一（16日）將辦理發包，希望夏季大城鄉第一座自然生態教室營運，帶來觀光人潮和商機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。