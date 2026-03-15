148公分罕見革龜困宜蘭漁場 嘴傷掛網跨單位救援

宜蘭梗枋定置漁場昨天發現一隻受困海龜，是海龜中體型最大的「革龜」，身長148公分、重達280公斤，嘴部流血遭網具纏繞，經後送治療，評估明天清除口腔網線後，盡快安排野放。

宜蘭縣政府農業處今天表示，船家昨天上午7時50分在梗枋定置漁場發現一隻革龜，體表被網具纏繞且嘴部周圍流血，隨後將革龜帶回梗枋漁港，海洋委員會海洋保育署、縣府農業處與中華鯨豚協會接獲消息後，隨即派員前往現場救援。

經獸醫師檢傷，初步確認革龜的活動力、體態良好，體表無明顯異常，但口腔殘餘漁網，因吞入過深無法在現場處理，昨天晚間送至基隆市八斗子海之生救傷站收容與治療。

根據救傷團隊測量，這隻革龜背甲曲線長約148公分、體重達280公斤，參考相關研究，研判是年齡介於25歲至30歲間的成熟母龜，經X光檢查，顯示體內沒有魚鉤，血液檢查也無任何異常。

醫療團隊表示，革龜暫時收容在救傷站的鯨豚復健池，由於革龜屬於大洋型洄游動物，具有優秀的游泳及潛水能力，但大洋無邊界感的特性，使革龜容易橫衝直撞且不善於轉彎，因此在有邊界的收容池中，若採深水位的方式收容革龜，會讓牠能輕易地泳動、撞牆，造成二次傷害。

醫療團隊指出，已採淺水位方式收容革龜，降低革龜的泳動能力及撞擊造成的傷害，同時讓革龜有浮力降低臟器壓迫，後續將針對革龜口腔內殘餘漁網予以移除。

海保署表示，革龜是體型最大的海龜，體重可達300至500公斤，在台灣受「野生動物保育法」保護，列入第1級瀕臨絕種保育類生物。此物種分布於三大洋，當中太平洋族群可分為東太平洋與西太平洋兩群，數量最為瀕危。