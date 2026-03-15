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杜告犬疑被虐死事件延燒… 飼主住處午夜被砸酒瓶洩憤 家屬喊冤
彰化市1歲大杜告母犬「健康」今年2月疑遭飼主以繩子抽打哀號在網路瘋傳，動保團體昨天在伸港海邊尋獲疑是「健康」骸骨，下午帶著狗屍趕到飼主住處抗議，驚動警方到場維護秩序，飼主住處午夜還遭人砸酒瓶洩憤。不過，飼主家人今上午出面喊冤，否認凌虐「健康」致死。
彰化縣動物防疫所表示，為釐清相關事實，積極與動物保護團體聯繫，希望取得動物屍體，以利後續犬隻屍體送交獸醫相關檢驗單位，以確認是否是失蹤的「健康」，如經檢驗確認是「健康」骸骨，並查明飼主確有涉及違反動物保護法第25條虐待或傷害動物致死等情形，即會依法移請警察機關偵辦，並配合司法調查追究相關法律責任。
今年2月6日在網路流傳彰化市埔內街此一虐狗事件後，新竹縣流浪動物珍愛協會即積極追蹤關切，彰化動物防治所查明虐狗事實後，本月13日即依加重處罰飼主3萬元罰款，但「健康」仍下落不明，協會卻不放棄，懸賞30萬元尋找，昨天下午在伸港海邊尋獲一具疑是「健康」的腐屍，牠頭骨破裂、左邊牙齒全數遭打落，死狀極為悽慘，讓協會人員悲憤莫名，愛媽還當場落淚。
協會人員隨即帶著狗屍衝到彰化市埔內街飼主家討公道，飼主還拉下鐵門拒絕面對，協會人員則在屋外高喊「健康找到了」、「出來面對！」抗議持續近1小時，警方派員到場維持秩序，防止意外發生。
到昨天午夜11時58分許，突然出現一名男子走到飼主家前，往鐵門投擲裝三支酒瓶的袋子，在午夜碰一聲巨響，讓不少民眾嚇了一跳，碎裂玻璃瓶則散落滿地。
對於被控虛狗致死，飼主家屬今天出面喊冤，強調平日飼主很疼愛「健康」，偶爾狗狗洗澡愛亂動，所以會有拍打的舉動，但絕對不是打狗，飼主若要把狗打死棄屍，就近掩埋即可，何必大老遠跑到伸港海邊。
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