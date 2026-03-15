快訊

飛南韓要注意！同班機多個行李被上「黃色鎖」 專家曝原因：等行李變久

經典賽／衛冕軍落馬！日本5：8遭委內瑞拉淘汰首度無緣4強

60歲後發病機率高七倍 耳石脫落恐讓你變換姿勢就天旋地轉

聽新聞
0:00 / 0:00

杜告犬疑被虐死事件延燒… 飼主住處午夜被砸酒瓶洩憤 家屬喊冤

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
疑被虐死的杜告犬「健康」的飼主住家，昨午夜遭一名男子砸酒瓶洩憤，但飼主家人今天上午否認虐死「健康」。圖／民眾提供
疑被虐死的杜告犬「健康」的飼主住家，昨午夜遭一名男子砸酒瓶洩憤，但飼主家人今天上午否認虐死「健康」。圖／民眾提供

彰化市1歲大杜告母犬「健康」今年2月疑遭飼主以繩子抽打哀號在網路瘋傳，動保團體昨天在伸港海邊尋獲疑是「健康」骸骨，下午帶著狗屍趕到飼主住處抗議，驚動警方到場維護秩序，飼主住處午夜還遭人砸酒瓶洩憤。不過，飼主家人今上午出面喊冤，否認凌虐「健康」致死。

彰化縣動物防疫所表示，為釐清相關事實，積極與動物保護團體聯繫，希望取得動物屍體，以利後續犬隻屍體送交獸醫相關檢驗單位，以確認是否是失蹤的「健康」，如經檢驗確認是「健康」骸骨，並查明飼主確有涉及違反動物保護法第25條虐待或傷害動物致死等情形，即會依法移請警察機關偵辦，並配合司法調查追究相關法律責任。

今年2月6日在網路流傳彰化市埔內街此一虐狗事件後，新竹縣流浪動物珍愛協會即積極追蹤關切，彰化動物防治所查明虐狗事實後，本月13日即依加重處罰飼主3萬元罰款，但「健康」仍下落不明，協會卻不放棄，懸賞30萬元尋找，昨天下午在伸港海邊尋獲一具疑是「健康」的腐屍，牠頭骨破裂、左邊牙齒全數遭打落，死狀極為悽慘，讓協會人員悲憤莫名，愛媽還當場落淚。

協會人員隨即帶著狗屍衝到彰化市埔內街飼主家討公道，飼主還拉下鐵門拒絕面對，協會人員則在屋外高喊「健康找到了」、「出來面對！」抗議持續近1小時，警方派員到場維持秩序，防止意外發生。

到昨天午夜11時58分許，突然出現一名男子走到飼主家前，往鐵門投擲裝三支酒瓶的袋子，在午夜碰一聲巨響，讓不少民眾嚇了一跳，碎裂玻璃瓶則散落滿地。

對於被控虛狗致死，飼主家屬今天出面喊冤，強調平日飼主很疼愛「健康」，偶爾狗狗洗澡愛亂動，所以會有拍打的舉動，但絕對不是打狗，飼主若要把狗打死棄屍，就近掩埋即可，何必大老遠跑到伸港海邊。

疑被虐死的杜告犬「健康」的飼主住家，昨午夜遭一名男子砸酒瓶洩憤，破碎璃瓶散落滿地，但飼主家人今天上午否認虐死「健康」。圖／民眾提供
疑被虐死的杜告犬「健康」的飼主住家，昨午夜遭一名男子砸酒瓶洩憤，破碎璃瓶散落滿地，但飼主家人今天上午否認虐死「健康」。圖／民眾提供

這隻疑被虐的杜告犬「健康」失蹤，愛狗人士集資懸賞10到30萬元協尋，昨天下午在伸港海邊尋獲疑是「健康」屍體。圖／網友提供
這隻疑被虐的杜告犬「健康」失蹤，愛狗人士集資懸賞10到30萬元協尋，昨天下午在伸港海邊尋獲疑是「健康」屍體。圖／網友提供

這隻疑被虐的杜告犬「健康」失蹤，愛狗人士集資懸賞10到30萬元協尋，動保團體昨天下午在伸港海邊尋獲疑是「健康」屍體後，到飼主住處抗議。圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供
這隻疑被虐的杜告犬「健康」失蹤，愛狗人士集資懸賞10到30萬元協尋，動保團體昨天下午在伸港海邊尋獲疑是「健康」屍體後，到飼主住處抗議。圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供

動保團體

延伸閱讀

北市動物之家 毛孩無法善終 飼主痛心

受虐杜告犬找到了？海邊赫見頭骨破裂犬屍 動保團體直衝飼主家討公道

主人持繩抽打慘叫 受虐狗找到了？民眾稱出海口尋獲屍體

北市動物之家計畫頻流標 專家點關鍵「要照顧毛小孩到什麼程度？」

相關新聞

杜告犬疑被虐死事件延燒… 飼主住處午夜被砸酒瓶洩憤 家屬喊冤

彰化市1歲大杜告母犬「健康」今年2月疑遭飼主以繩子抽打哀號在網路瘋傳，動保團體昨天在伸港海邊尋獲疑是「健康」骸骨，下午帶著狗屍趕到飼主住處抗議，驚動警方到場維護秩序，飼主住處午夜還遭人砸酒瓶洩憤。不過，飼主家人今上午出面喊冤，否認凌虐「健康」致死。

影／宜蘭頭城近海驚見150公分巨大「革龜」嘴纏網流血 盼龜爺爺沒事

宜蘭頭城有漁船昨天在定置漁場作業，發現一隻長約150公分巨大保育類「革龜」受困，載回漁港時，革龜的嘴裡還纏著流刺網，緊急被送往基隆八斗子鯨豚協會醫療。根據參加救援行動的定置漁場業者表示，放生過幾百隻海龜，首次遇到這種「巨無霸」；民眾心疼巨龜流血受傷「盼龜爺爺沒事」。

冬候鳥齊聚 彰化大城設生態教室

濁水溪口入冬後鳥況好，北岸的彰化縣大城鄉可看見上千隻冬候鳥覓食，漲潮後，牠們分飛南、北岸的閒置養殖池，大城鄉上百隻黑面琵鷺、鷺鷥與雁鴨擠在池內，格外顯得熱鬧。大城鄉公所將設自然生態教室，帶來觀光人潮和商機。

受虐杜告犬找到了？海邊赫見頭骨破裂犬屍 動保團體直衝飼主家討公道

今年2月間，彰化市埔內街1隻年僅1歲的白色杜告母犬「健康」，遭飼主以繩子抽打哀嚎畫面在網路瘋傳，引發關注，彰化縣動物防疫所昨天裁處飼主3萬元罰鍰，卻無犬隻下落。動保團體鍥而不捨，今天在伸港海邊尋獲疑是「健康」骸骨，帶著狗屍前往飼主家討公道時，飼主急忙關下鐵門，警方到場戒護。

主人持繩抽打慘叫 受虐狗找到了？民眾稱出海口尋獲屍體

彰化有飼主涉抽打母狗，影片被貼上社群引發眾怒，事發後母狗卻失蹤，有人今天稱發現母狗屍體。彰化縣動物防疫所表示，將釐清確認...

黑面琵鷺、送子鳥飛來 彰化大城鄉掌握鳥況開創觀光商機

彰化縣大城鄉觀光旅遊業沈寂，鄉公所去年觀察濁水溪口鳥況不錯，積極聯繫彰化縣野鳥學會進駐閒置房舍，昨鄉代會通過外接自來水經費墊付案，鄉公所下周一（16日）將辦理發包，希望夏季大城鄉第一座自然生態教室營運，帶來觀光人潮和商機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。