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北市動物之家堆疊遺體 蔣萬安：要求深刻檢討
議員指出台北市動物之家因標案停擺，動物遺體如貨品般被堆疊亂放，引起關注。媒體今天就此提問市長蔣萬安，他表示，動保處昨天向他回報，他要求深刻檢討，維護動物權益優先。
台灣民眾黨台北市議員陳宥丞透過群組發布資訊表示，近日接獲陳情，台北市動物之家存放動物遺體的冷凍庫，因標案停擺，動物遺體僅能以堆疊存放，如同當成雜物或垃圾隨意亂放，數量快接近冷凍庫的天花板。
蔣萬安今天出席「2026 Tour de Taiwan國際自由車環台公路大賽」台北市站開幕典禮。毛小孩議題甚受民眾關注，媒體就此提問，蔣萬安表示，動保處昨天已向他回報，並即刻進行調度。
蔣萬安強調，他要求動保處深刻檢討，一定要以動物尊嚴以及維護動物權益為最優先原則。
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