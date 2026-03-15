影／宜蘭頭城近海驚見150公分巨大「革龜」嘴纏網流血 盼龜爺爺沒事

宜蘭頭城有漁船昨天在定置漁場作業，發現一隻長約150公分巨大保育類「革龜」受困，載回漁港時，革龜的嘴裡還纏著流刺網，緊急被送往基隆八斗子鯨豚協會醫療。根據參加救援行動的定置漁場業者表示，放生過幾百隻海龜，首次遇到這種「巨無霸」；民眾心疼巨龜流血受傷「盼龜爺爺沒事」。

根據資料記載，革龜又稱「三菱龜」，世界體型最大的龜鱉目動物，全身深藍或黑色，散佈白色或米白色斑點，牠的背面沒有角質板，柔軟的革質皮膚有7條縱棱，棱間微凹如溝；革龜出生時體長只有7.6公分，長大後平均體長2.5公尺、平均體重1公噸，是目前世界上最重的爬蟲動物，擅於潛泳，每年遷徙游1.6萬公里。

宜蘭頭城鎮近海有定置漁場，一艘漁船昨天上午駛進梗枋漁港卸魚時，向海巡署北部分署第一岸巡隊梗枋安檢所通報表示，在定置漁場作業過程中發現一隻大型海龜。經海巡與保育人員到場查看，確認是瀕危保育類海洋動物「革龜」。

經測量，曲線長約148公分、曲線寬104.5公分，直線長約141公分、直線寬80公分，宜蘭縣確實很少見到如此巨大的海龜。

海巡人員發現，革龜身上纏繞的漁網已經被清除，但口腔仍有流刺網卡住並且流血，海洋保育署、中華鯨豚協會及宜蘭縣政府農業處等單位趕赴現場，獸醫進行檢傷；由於口內漁網位置較深，若強行取出恐造成二次傷害。

經評估後決定將這隻「革龜」送往基隆八斗子的中華鯨豚協會岸置中心，進行專業醫療照護，待恢復健康狀況穩定，再放牠重返大海。

定置漁場業者參與這場救援行動，把影像分享到社群，他說，第一次救援這麼大的海龜，身上纏繞漁網已清除，嘴裡還有漁網，流著血…。

底下湧入網友留言為巨龜祈福，「好特別的龜爺爺，第一次看到」，「好美的海龜」，「幸好遇到好心人！把牠救回來」，「頭城沿海珍貴紀錄」，「盼革龜爺爺平安健康」，「這隻算是小孩」；還有人形容說牠像一顆「超大號葵瓜子」，呼籲減少使用刺網。

漁船在頭城定置漁場作業時，發現一隻長約150公分的瀕危保育類「革龜」被漁網纏繞，載回漁港時，巨龜的嘴裡還纏著流刺網，緊急被送往基隆八斗子鯨豚協會醫療。圖／民眾提供

漁船在頭城定置漁場作業時，發現一隻長約150公分的瀕危保育類「革龜」被漁網纏繞，載回漁港時，巨龜的嘴裡還纏著流刺網，緊急被送往基隆八斗子鯨豚協會醫療。圖／民眾提供

漁船在頭城定置漁場作業時，發現一隻長約150公分的瀕危保育類「革龜」被漁網纏繞，載回漁港時，巨龜的嘴裡還纏著流刺網，緊急被送往基隆八斗子鯨豚協會醫療。圖／民眾提供