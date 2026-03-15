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冬候鳥齊聚 彰化大城設生態教室

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣濁水溪口入冬後鳥況很好，黑面琵鷺群聚，大城鄉公所將開發生態觀光旅遊商機。圖／黃正民提供 簡慧珍
彰化縣濁水溪口入冬後鳥況很好，黑面琵鷺群聚，大城鄉公所將開發生態觀光旅遊商機。圖／黃正民提供 簡慧珍

濁水溪口入冬後鳥況好，北岸的彰化縣大城鄉可看見上千隻冬候鳥覓食，漲潮後，牠們分飛南、北岸的閒置養殖池，大城鄉上百隻黑面琵鷺、鷺鷥與雁鴨擠在池內，格外顯得熱鬧。大城鄉公所將設自然生態教室，帶來觀光人潮和商機。

彰化縣野鳥學會昨表示，秋末冬初候鳥紛紛飛來，現在濁水溪口冬候鳥齊聚，有珍貴野鳥黑面琵鷺、澤鵟屬猛禽，不常見的大白鷺，常見的中白鷺、蒼鷺等鷺科及鷸鴴科野鳥，還有尖尾鴨、鳳頭潛鴨等雁鴨，加上「定居」東方白鸛，總量上千隻；這些冬候鳥約四月底到五月初飛離，三月、四月正是賞鳥好時機。

鳥類保育人士指出，漲潮後，濁水溪河道上的黑面琵鷺、大杓鷸、蒼鷺和雁鴨等冬候鳥，飛入大城鄉和對岸雲林縣的閒置養殖池，初步觀察大城鄉的鷺鷥科、琵鷺超過百隻。

大城鄉公所注意到濁水溪口鳥況，積極修繕閒置的西港哨所作為鄉內第一座自然生態教室，委託野鳥學會進駐。鄉代會剛通過外接自來水經費墊付案，鄉公所明天將辦理發包，希望自然生態教室夏季營運，為沈寂的大城鄉帶來觀光人潮和商機。

自然生態教室已得到鄰近學校贈送報廢課桌椅，野鳥學會自備投影等教學設備，教室內展示最近十年之間在大城鄉觀測到的野鳥種量和數量，待教室開張，學生和遊客先看影片、聽簡報，再到濁水溪口高灘地，步行約五百公尺觀賞野鳥。

野鳥 教室 黑面琵鷺

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