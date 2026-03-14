受虐杜告犬找到了？海邊赫見頭骨破裂犬屍 動保團體直衝飼主家討公道

今年2月間，彰化市埔內街1隻年僅1歲的白色杜告母犬「健康」，遭飼主以繩子抽打哀嚎畫面在網路瘋傳，引發關注，彰化縣動物防疫所昨天裁處飼主3萬元罰鍰，卻無犬隻下落。動保團體鍥而不捨，今天在伸港海邊尋獲疑是「健康」骸骨，帶著狗屍前往飼主家討公道時，飼主急忙關下鐵門，警方到場戒護。

彰化縣動物防疫所表示，為釐清相關事實，積極與動物保護團體聯繫，希望取得動物屍體，以利後續犬隻屍體送交獸醫相關檢驗單位，以確認是否是失蹤的「健康」，如經檢驗確認是「健康」骸骨，並查明飼主確有涉及違反動物保護法第25條虐待或傷害動物致死等情形，將依法移請警察機關偵辦，並配合司法調查追究相關法律責任。

今年2月6日在網路流傳彰化市埔內街此一虐狗事件後，今年新竹縣流浪動物珍愛協會即積極追蹤關切，雖然彰化動物防治所加重處罰飼主3萬元罰款，但「健康」仍下落不明，協會卻不放棄，懸賞30萬元尋找。

協會歷經38天的搜尋，今天在伸港六股圳抽水站附近出海口，發現一具疑似名為「健康」的犬隻腐屍， 牠頭骨破裂、左邊牙齒全數遭打落，死狀極為悽慘，讓協會人員悲憤莫名，愛媽甚至當場落淚。

協會人員約20人今天下午帶著這具狗屍到彰化市埔內街的飼主家前討公道，飼主不僅不開門，還拉下鐵門拒絕面對，協會人員則在屋外高喊「健康找到了」、「出來面對！」，抗議持續近1小時，警方派員到場維持秩序，防止意外發生。離會人員離去時，強調一定會為「健康」討回公道，下一步將到監察院陳情。

動防所強調，對於任何涉及虐待動物的行為，均將秉持依法查處、絕不寬貸，呼籲民眾如發現疑似虐待動物情形，請即時通報，以利主管機關即時介入處理。