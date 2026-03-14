主人持繩抽打慘叫 受虐狗找到了？民眾稱出海口尋獲屍體

彰化有飼主涉抽打母狗，影片被貼上社群引發眾怒，事發後母狗卻失蹤，有人今天稱發現母狗屍體。彰化縣動物防疫所表示，將釐清確認，如查明飼主涉違動保法，將配合司法調查追究法律責任。

彰化市有1隻名叫「健康」的1歲大母狗，疑長期遭飼主用繩子抽打，網友把「健康」被打時的淒厲叫聲貼上社群媒體，引發眾怒，網友上門關心母狗安危，飼主卻說狗跑了。

關心此事的網友製作懸賞公告，祭出新台幣10萬至30萬元懸賞金，希望找到「健康」，連藝人米可白也在社群轉貼文章，協尋「健康」。

動物防疫所發布訊息表示，今天接獲動物保護團體於伸港六股圳抽水站附近出海口，發現一具疑似「健康」犬隻屍體，為釐清相關事實，動防所目前積極與動保團體聯繫，希望取得動物屍體，以利後續送交獸醫相關檢驗單位，確認是否為「健康」。

動防所表示，如經檢驗確認為該案犬隻，並查明飼主確有涉及違反動物保護法第25條虐待或傷害動物致死等情形，將依法移請警察機關偵辦，並配合司法調查追究相關法律責任，以維護動物福利。

動防所說，對於任何涉及虐待動物行為，將秉持依法查處、絕不寬貸立場辦理，呼籲民眾如發現疑似虐待動物情形，請立即通報，以利主管機關即時介入處理。