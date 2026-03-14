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黑面琵鷺、送子鳥飛來 彰化大城鄉掌握鳥況開創觀光商機

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣濁水溪口入冬後鳥況很好，黑面琵鷺群聚，大城鄉公所將開發生態觀光旅遊商機。圖／黃正民提供
彰化縣濁水溪口入冬後鳥況很好，黑面琵鷺群聚，大城鄉公所將開發生態觀光旅遊商機。圖／黃正民提供

彰化縣大城鄉觀光旅遊業沈寂，鄉公所去年觀察濁水溪口鳥況不錯，積極聯繫彰化縣野鳥學會進駐閒置房舍，昨鄉代會通過外接自來水經費墊付案，鄉公所下周一（16日）將辦理發包，希望夏季大城鄉第一座自然生態教室營運，帶來觀光人潮和商機。

截至今年二月，大城鄉人口數1萬4099人，比一月減少31人，是全縣人口數倒數第二名的鄉鎮市，鄉公所苦於人口持續流失，拉不動觀光旅遊業，看到鄰鄉芳苑熱鬧有活力，大城鄉認為除了地瓜、小麥、黃金蜆等農產品，必須另找特色提振觀光，恰巧去年濁水溪口飛來不少黑面琵鷺度冬，也有俗稱「送子鳥」的東方白鸛現身，大城鄉公所找彰化縣野鳥學會合作開創生態旅遊。

鄉長陳玉照今表示，大城鄉濁水溪口的西港有一處閒置崗哨，鄉公所數年前申請撥用作為自由車中途補給站卻沒做，彰化審計室年年通知鄉公所說明申請撥用卻不作為的原因，鄉公所去年決定修繕改作生態環境教育教室，委託彰化縣野鳥學會經營。

陳玉照說，鄉公所裝修教室，鄰近學校贈送報廢課桌椅，現在唯缺自來水，當地地下水含鐵質過高，水色偏紅褐，鄉代會昨通過外接自來水經費墊付案，鄉公所下周一就能發包，可望夏季來臨前完成一切設施，鄰近學校、遊客都可到生態環境教室參加課程或活動。

彰化縣保育鳥類人士指出，入冬後濁水溪口鳥況很好，黑面琵鷺、大杓鷸、大白鷺、中白鷺、蒼鷺齊聚，漲潮後飛入大城鄉和對岸雲林縣的閒置養殖池，初步觀察大城鄉的鷺鷥科、琵鷺超過百隻，住在南岸的東方白鷺時不時現蹤，大城鄉開發自然生態觀光資源是明智之舉。

彰化縣濁水溪口入冬後，黑面琵鷺、鷺鷥科野鳥群聚。圖／黃正民提供
彰化縣濁水溪口入冬後，黑面琵鷺、鷺鷥科野鳥群聚。圖／黃正民提供

自然生態 黑面琵鷺

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