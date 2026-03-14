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阿里山村民遭鼬獾咬傷 當場踩死丟垃圾桶檢出狂犬病

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
阿里山鼬獾咬傷村民，遭武姓男子一腳踩死丟入垃圾桶，經檢驗確診狂犬病陽性，武男已施打狂犬病疫苗，目前狀況穩定。記者黃于凡／翻攝
阿里山鼬獾咬傷村民，遭武姓男子一腳踩死丟入垃圾桶，經檢驗確診狂犬病陽性，武男已施打狂犬病疫苗，目前狀況穩定。記者黃于凡／翻攝

嘉義縣阿里山鄉來吉村近日發生村民遭鼬獾咬傷事件，武姓村民受傷後向來吉衛生室求助並通報嘉義縣家畜疾病防治所，經檢驗該鼬獾確診感染狂犬病，所幸衛生室第一時間處理傷口並轉介至嘉義基督教醫院，施打人用狂犬病疫苗及免疫球蛋白，目前狀況穩定。

武姓村民起初以為是流浪貓在腳邊磨蹭，任由動物在腳邊徘徊，沒想到突然被咬一口，武姓男子吃痛收回腳，定睛一看才發現是鼬獾，抬腳把鼬獾一腳踩死，丟進垃圾桶，起初他不以為意，不知道有狂犬病風險，直至後來到衛生所看病才通報，並注射人用狂犬病疫苗。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如說，嘉義縣去年送驗6例鼬獾，其中5件檢出狂犬病陽性，推測可能與遊蕩犬接觸有關，今年傳出武姓男子被鼬獾咬傷，因有狂犬病風險不敢鬆懈，立即派員至垃圾場翻找，將鼬獾帶回檢驗，確定狂犬病陽性，同時通報嘉義縣衛生局。

阿里山鄉衛生所主任張泰昇說，人類確診狂犬病病例較罕見，但防疫工作絕不可鬆懈，山區居民與野生動物接觸機會多，偶爾會遇到鼬獾、白鼻心等，提醒切勿靠近、捕捉或餵食野生動物，如不慎被抓傷或咬傷，一定要立即沖洗傷口並儘速就醫，及早處置能有效預防狂犬病。

林珮如指出，嘉義縣近2021年至今共檢測21件鼬獾案例，2023年陽性2件、陰性5件，2024年陽性0件、陰性4件，2025年陽性5件、陰性1件，今年陽性2件、陰性2件，鼬獾路倒、路殺多為陰性，若行為怪異、狂叫則為陽性，提醒民眾要小心防範。

阿里山鼬獾咬傷村民，遭武姓男子一腳踩死丟入垃圾桶，經檢驗確診狂犬病陽性，武男已施打狂犬病疫苗，目前狀況穩定。記者黃于凡／翻攝
阿里山鼬獾咬傷村民，遭武姓男子一腳踩死丟入垃圾桶，經檢驗確診狂犬病陽性，武男已施打狂犬病疫苗，目前狀況穩定。記者黃于凡／翻攝

狂犬病 狂犬病疫苗 野生動物

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