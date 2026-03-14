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灰面鵟鷹北返過境 八卦山變身國際學生生態教室

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
每年春分前後，灰面鵟鷹北返過境台灣。圖／參山處提供
每年春分前後，灰面鵟鷹北返過境台灣。圖／參山處提供

春分時節正值灰面鵟鷹北返過境台灣的季節，交通部觀光署參山國家風景區管理處與南投市公所今天在八卦山脈橫山賞鷹平台舉辦「鷹緣聚會」嘉年華，吸引不少親子與生態愛好者到場參與，為今年八卦山賞鷹季揭開序幕。

參山處長曹忠猷、南投市公所主任秘書蔡佳文、南投縣觀光處觀光推廣科長黃山等人共同為鷹緣聚會揭幕，多名在台外籍學生也受邀參加，在導覽人員帶領下認識台灣結合生態保育與環境教育的賞鳥文化。

曹忠猷表示，「鷹緣聚會」賞鷹活動邁入第20年，南投市永興社區長年推動賞鷹生態教育，已成為地方重要的春季生態活動。今年結合賞鷹導覽與嘉年華形式，讓民眾在橫山賞鷹平台觀察灰面鵟鷹盤旋天際的景象，並透過解說了解候鳥遷徙與生態保育的重要性。

每年3、4月是灰面鵟鷹北返的重要時節，八卦山脈位於候鳥遷徙路徑的重要節點。去年賞鷹季期間，橫山觀測到的灰面鵟鷹超過9千隻，活動期間也吸引逾1萬2000名遊客到訪，形成中部春季具代表性的生態旅遊活動。

活動現場設置賞鷹望遠鏡，也安排「圖鷹紙著色」DIY、生態闖關遊戲及在地農產與文創市集。許多親子家庭一早排隊參與，小朋友透過動手做與闖關互動，認識灰面鵟鷹與候鳥遷徙生態，現場氣氛熱絡。

參山處今年也特別邀請在台國際學生參加賞鷹，新加坡、馬來西亞、日本、韓國、印尼、越南、菲律賓、香港、非洲、秘魯、緬甸等地逾80名學生，深入認識中臺灣八卦山脈豐富的生態旅遊資源。來自馬拉威的Isaac學生說，今天未見大量鷹群過境，但透過導覽老師的解說與現場活動，讓自己更了解候鳥遷徙與自然環境的關係，也感受到臺灣對生態保護的重視。

馬拉威學生Isaac透過專業導覽，觀察八卦山灰面鵟鷹過境。圖／參山處提供
馬拉威學生Isaac透過專業導覽，觀察八卦山灰面鵟鷹過境。圖／參山處提供

來自新加坡、越南、非洲等學生體驗八卦山生態旅遊。圖／參山處提供
來自新加坡、越南、非洲等學生體驗八卦山生態旅遊。圖／參山處提供

參山處長曹忠猷邀請在台國際學生觀察灰面鵟鷹過境八卦山。圖／參山處提供
參山處長曹忠猷邀請在台國際學生觀察灰面鵟鷹過境八卦山。圖／參山處提供

八卦山 國際學生 生態保育 灰面鵟鷹

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