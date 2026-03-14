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帶收容犬放風驚見落水狗 八里動物之家動保員火速下水救回

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
八里動物之家動保員李紘陞救回受困於紅水仙溪的黑狗。圖／新北市動保處提供
八里動物之家動保員李紘陞救回受困於紅水仙溪的黑狗。圖／新北市動保處提供

新北動物之家每日固定都會帶收容動物外出放風，而八里動物之家動保員赫然發現，一隻黑狗受困在旁邊的紅水仙溪中，隨即展開救援行動，並順利將犬隻平安帶回，經初步檢傷除有些許失溫，無明顯外傷，目前犬隻安置於八里動物之家。

每日毛寶貝外出放風是動保處的重要事件，日前動保員李紘陞，一如往常準備讓放風毛寶貝回籠時，赫然發現有隻黑狗，在鄰近八里動物之家的紅水仙溪中。

李紘陞表示，當時溪水湍急，黑狗寸步難行，明顯受困，救援時刻刻不容緩，隨即準備工具下溪救援，因為溪畔地勢陡峭，必須利用安全繩索與架梯，終於抵達黑狗旁邊，並抱著牠慢慢爬上岸，順利完成救援行動。

八里動物之家獸醫師黃勁達表示，本案黑狗推估年紀超過7歲，性情溫馴，因泡在水裏有些許失溫，並無明顯外傷，目前安置於八里動物之家。

動保處指出，動物救援案件種類繁多，定期人員教育訓練或是救援配備齊全，都缺一不可，各種案件也需視地形環境及動物特性做適當的處置，救援行動往往有急迫性，因此更顯困難重重，也考驗著動保人員的體力與應變能力，而救援後的動物也有動保處各公立動物之家及毛寶貝醫療中心接手照護及提供適當的協助，以維護動物福祉。

動保處表示，動保處的救援及醫療體制相當完備，讓受傷動物都能接受適當的處置，民眾若遇需救援的動物，可撥打動保處24小時通報電話(02-29596353)報案，共同守護每一條寶貴的生命。

八里動物之家動保員李紘陞拿架梯準備爬下去救黑狗。圖／新北市動保處提供
八里動物之家動保員李紘陞拿架梯準備爬下去救黑狗。圖／新北市動保處提供

八里動物之家動保員李紘陞準備帶放風的毛孩回去時，赫然發現紅水仙溪中有隻黑狗受困。圖／新北市動保處提供
八里動物之家動保員李紘陞準備帶放風的毛孩回去時，赫然發現紅水仙溪中有隻黑狗受困。圖／新北市動保處提供

八里 動物之家 動物

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