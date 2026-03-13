1歲杜告犬被抽打哀嚎 彰化飼主被加重罰3萬但犬隻仍失蹤

快訊

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
這隻疑被虐的杜告犬，至今下落不明，愛狗人士集資懸賞10到30萬元協尋。圖／網友提供
這隻疑被虐的杜告犬，至今下落不明，愛狗人士集資懸賞10到30萬元協尋。圖／網友提供

彰化市埔內街1隻年僅1歲的白色杜告母犬「健康」疑遭飼主以繩子抽打，淒厲哀嚎畫面在網路瘋傳，引發關注。彰化縣動物防疫所今天表示，經檢視影片並約談飼主後，確認毆打犬隻行為事證明確，因情節嚴重，採取加重加倍裁處飼主3萬元罰鍰，並持續追查被虐犬隻下落。

動防所表示，今年2月6日接獲此一虐狗通報後，立即派員查察，且會同警方比對車輛時間、車號及行駛路線查證，為釐清犬隻去向，協請警方協助調閱住家出入口及周邊道路監視器影像，逐一比對車輛行駛軌跡與停留時間，未發現異常停留或可疑行為，另經當事人同意全面查看住家自一樓至頂樓天台，都未發現犬隻或是犬隻屍體。

動防疫表示，在接獲通報後，檢視影片且約談飼主到案說明，因影片中飼主毆打犬隻的行為事證明確，即依動物保護法規定第一次最低罰鍰1萬5000元，因情節嚴重，採取加重加倍裁處，處以飼主3萬元罰鍰，考量飼主對於犬隻後續去向的說明交代不清，後續如有任何具體新事證，將立即重新檢視，依法究辦。

動防所表示，除影像查證外，也主動聯繫地方動保團體及熟悉當地環境愛心人士，進行多日實地協尋，截至目前，尚未發現犬隻蹤跡。

動防所表示，民眾飼養動物應善盡照護責任，不得有毆打、虐待或其他不當對待動物的行為，違者將依動物保護法裁處罰鍰，情節重大者並可能涉及刑事責任。

