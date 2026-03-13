賞獺熱點傳憾事！太湖「水獺奶奶」死亡 身上多處撕裂傷致命

今年首例歐亞水獺死亡！金門縣野生動物救援暨保育協會今天沉痛的表示，金門太湖岸邊日前有民眾發現一隻歐亞水獺死亡，獲報後協會人員立刻至現場記錄並將屍體運送至協會進行後續檢查，發現是一隻高齡「水獺奶奶」，身上有多處撕裂傷，傷勢分布型態疑似與同類競爭打鬥有關；經病理解剖後發現，個體同時出現心衰竭與腎結石等高齡相關病變，推測可能是在多重因素影響下死亡。

金門縣野生動物救援暨保育協會指出，今年1月20日上午8時20分接獲民眾通報，在太湖岸邊發現一隻歐亞水獺屍體，人員趕赴現場記錄後，將遺體帶回進行檢查，由於屍體已腐敗並浸泡水中，研判死亡時間已超過5天。

初步檢查顯示，這隻水獺為雌性老年個體，體態仍屬正常，身體狀況評估為BCS 2.5/5，但牙齒磨損嚴重且佈滿牙結石。其頭部與頸部有多處深層撕裂傷，部分傷口深及肌肉，另在會陰處也有數個淺層穿刺傷。專家指出，這種傷口分布型態較常見於水獺之間因領域或資源競爭而發生的打鬥。

X光檢查發現，胃內仍有未消化食物，骨骼並無明顯骨折或脫臼情形，也未見嚴重關節炎，保育人員形容，雖然是高齡個體，但身體整體仍算「硬朗的老奶奶」。

為保存毛皮供科學研究，在送往台灣進行病理解剖前，獸醫先將毛皮剝除；進一步檢查顯示，頭頸部傷口周圍有大範圍皮下出血與紅腫，尾部也有血腫，推測咬傷後引發蜂窩性組織炎。

後續由農業部獸醫研究所進行病理解剖，發現該水獺有心臟擴張、心室血液蓄積等心衰竭病灶，腎臟內也有多顆腎結石。由於屍體腐敗嚴重，無法確定直接死因，但研判可能與高齡引發的系統性疾病，加上傷口感染等因素共同導致死亡。

太湖一帶的歐亞水獺族群長期受到研究人員追蹤紀錄，當地也曾記錄到超過12歲的雌性個體，而野外水獺平均壽命約5至6年；研究團隊將進一步透過遺傳物質檢測，比對這隻水獺是否為過去曾被紀錄的個體。

保育團體指出，太湖與山外溪流域是金門東半島水獺的重要核心棲地，也是最靠近人類生活的族群之一，十多年來，水獺與周邊居民逐漸形成共存關係，太湖更成為熱門賞獺地點，不少遊客專程前來守候，只為一睹水獺身影。

但近年太湖周邊工程施工與觀光活動增加，聲光干擾對水獺生活造成壓力。保育人士呼籲，無論政府或民眾都應在開發與觀光活動中多一分節制，例如減少不必要工程、觀察水獺時避免過強燈光與噪音，讓這些與人類共享棲地的野生動物能持續在太湖繁衍生息。