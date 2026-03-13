快訊

牛皮紙袋秀單據！包機費208萬 卓榮泰：刻意說成公務行程是何居心？

經典賽／LiveBP讓隊友打斷2支球棒 大谷翔平重申「應該不會登板」

王思佳又出事！稱「在杜拜置產」網戳破謊言

聽新聞
0:00 / 0:00

賞獺熱點傳憾事！太湖「水獺奶奶」死亡 身上多處撕裂傷致命

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金門縣野生動物救援暨保育協會今天上午沉痛的表示，金門太湖岸邊日前有民眾發現一隻死亡的歐亞水獺，身上有多處撕裂傷，是今年發現的首隻死亡水獺，圖非死亡水獺。圖／金門縣政府提供
金門縣野生動物救援暨保育協會今天上午沉痛的表示，金門太湖岸邊日前有民眾發現一隻死亡的歐亞水獺，身上有多處撕裂傷，是今年發現的首隻死亡水獺，圖非死亡水獺。圖／金門縣政府提供

今年首例歐亞水獺死亡！金門縣野生動物救援暨保育協會今天沉痛的表示，金門太湖岸邊日前有民眾發現一隻歐亞水獺死亡，獲報後協會人員立刻至現場記錄並將屍體運送至協會進行後續檢查，發現是一隻高齡「水獺奶奶」，身上有多處撕裂傷，傷勢分布型態疑似與同類競爭打鬥有關；經病理解剖後發現，個體同時出現心衰竭與腎結石等高齡相關病變，推測可能是在多重因素影響下死亡。

金門縣野生動物救援暨保育協會指出，今年1月20日上午8時20分接獲民眾通報，在太湖岸邊發現一隻歐亞水獺屍體，人員趕赴現場記錄後，將遺體帶回進行檢查，由於屍體已腐敗並浸泡水中，研判死亡時間已超過5天。

初步檢查顯示，這隻水獺為雌性老年個體，體態仍屬正常，身體狀況評估為BCS 2.5/5，但牙齒磨損嚴重且佈滿牙結石。其頭部與頸部有多處深層撕裂傷，部分傷口深及肌肉，另在會陰處也有數個淺層穿刺傷。專家指出，這種傷口分布型態較常見於水獺之間因領域或資源競爭而發生的打鬥。

X光檢查發現，胃內仍有未消化食物，骨骼並無明顯骨折或脫臼情形，也未見嚴重關節炎，保育人員形容，雖然是高齡個體，但身體整體仍算「硬朗的老奶奶」。

為保存毛皮供科學研究，在送往台灣進行病理解剖前，獸醫先將毛皮剝除；進一步檢查顯示，頭頸部傷口周圍有大範圍皮下出血與紅腫，尾部也有血腫，推測咬傷後引發蜂窩性組織炎。

後續由農業部獸醫研究所進行病理解剖，發現該水獺有心臟擴張、心室血液蓄積等心衰竭病灶，腎臟內也有多顆腎結石。由於屍體腐敗嚴重，無法確定直接死因，但研判可能與高齡引發的系統性疾病，加上傷口感染等因素共同導致死亡。

太湖一帶的歐亞水獺族群長期受到研究人員追蹤紀錄，當地也曾記錄到超過12歲的雌性個體，而野外水獺平均壽命約5至6年；研究團隊將進一步透過遺傳物質檢測，比對這隻水獺是否為過去曾被紀錄的個體。

保育團體指出，太湖與山外溪流域是金門東半島水獺的重要核心棲地，也是最靠近人類生活的族群之一，十多年來，水獺與周邊居民逐漸形成共存關係，太湖更成為熱門賞獺地點，不少遊客專程前來守候，只為一睹水獺身影。

但近年太湖周邊工程施工與觀光活動增加，聲光干擾對水獺生活造成壓力。保育人士呼籲，無論政府或民眾都應在開發與觀光活動中多一分節制，例如減少不必要工程、觀察水獺時避免過強燈光與噪音，讓這些與人類共享棲地的野生動物能持續在太湖繁衍生息。

金門縣野生動物救援暨保育協會今天上午沉痛的表示，金門太湖岸邊日前有民眾發現一隻死亡的歐亞水獺，身上有多處撕裂傷，傷勢分布型態疑似與同類競爭打鬥有關。圖／金門縣野生動物救援暨保育協會提供
金門縣野生動物救援暨保育協會今天上午沉痛的表示，金門太湖岸邊日前有民眾發現一隻死亡的歐亞水獺，身上有多處撕裂傷，傷勢分布型態疑似與同類競爭打鬥有關。圖／金門縣野生動物救援暨保育協會提供

屍體 金門 科學研究

延伸閱讀

黑熊屢侵擾部落掠食雞隻 捕獲暫時收容

18歲花豹「花郎」辭世 北市動物園：晚年病痛纏身

衛星追蹤傷癒猛禽蹤跡　金門多元地景有助保育

廣角鏡／花蓮外海 發現死亡鯨魚 將解剖釐清死因

相關新聞

賞獺熱點傳憾事！太湖「水獺奶奶」死亡 身上多處撕裂傷致命

今年首例歐亞水獺死亡！金門縣野生動物救援暨保育協會今天沉痛的表示，金門太湖岸邊日前有民眾發現一隻歐亞水獺死亡，獲報後協會人員立刻至現場記錄並將屍體運送至協會進行後續檢查，發現是一隻高齡「水獺奶奶」，身上有多處撕裂傷，傷勢分布型態疑似與同類競爭打鬥有關；經病理解剖後發現，個體同時出現心衰竭與腎結石等高齡相關病變，推測可能是在多重因素影響下死亡。

養豪豬拔刺17年！四川男曝「豬刺」售價　可藥用、還可變成工藝品

豬（箭豬）的刺有價有市？四川內江有豪豬養殖戶近日接受陸媒訪問時介紹，他飼養豪豬已有17年，高峰期規模達7000多隻，豪豬身上的刺可作藥用及製成工藝品，豪豬的肉亦可食用。

【動物冷知識】青蛙叫聲竟是天然溫度計？雌蛙聽節奏才決定要不要交配

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？青蛙的叫聲不只可以拿來吸引異性，還可以拿來當溫度計使用！！

八卦山賞鷹季登場 快來欣賞灰面鵟鷹3月底遨翔天際奇景

灰面鵟鷹每年三、四月北返過境台灣，已成了國際級生態盛事，彰化縣野鳥學會估計到3月底飛越的數量會增加。今年的「八卦山賞鷹季」將分別在3月14日在南投橫山賞鷹平台旁的赤腳精靈、3月21及22日在彰化縣芬園鄉文德國小舉行，參山國家風景區管理處長曹忠猷歡迎踴躍參加。

最新蝶訊！今年紫斑蝶這原因遷徙延遲 蝶季高峰可望月底才爆量

即將進入清明紫斑蝶遷徙季節，台灣紫斑蝶生態保育協會提前進駐雲林林內鄉「蝶道」監測，協會表示，今年西部降雨不足加上夜間氣溫低，3月初蝶量仍少，目前只見少數幾隻蝶影，預計下周天氣回穩，紫蝶可望增加。高公局也將於近期實施「國道讓蝶道」，保護蝶群飛越國道。

8隻幼齡布偶貓開放認養 新竹動保所3月18日舉辦公開抽籤

新竹縣動物保護防疫所去年查獲不當飼養非法繁殖、販賣品種貓業者，依動物保護法沒入全部貓隻，其中29隻貓咪已於首波認養活動找到新主人，剩餘的幼齡貓隻健康狀況穩定並完成絕育。考量各界認養意願熱烈，動保所將於3月18日辦理「布想長大-偶想回家」認養活動，計有8隻貓咪開放予新竹縣民優先認養，願有緣人給予溫暖的小窩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。