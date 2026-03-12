快訊

【動物冷知識】青蛙叫聲竟是天然溫度計？雌蛙聽節奏才決定要不要交配

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？青蛙的叫聲不只可以拿來吸引異性，還可以拿來當溫度計使用！！

這是什麼青蛙黑科技嗎？今天讓我們來看看三個有趣的動物交配冷知識吧！！

大多數章魚物種在交配後，雌性往往會捕食雄性。因此雄性章魚通常會採用「遠距離交配」，他們從安全距離將交接棒（雄性的生殖觸手）插入雌性的外套膜，或者以騎跨的姿勢遠離雌性的口部。

但太平洋條紋章魚則採用更親密的方式：他們交配時會嘴對嘴，觸手彼此纏繞，看起來就像在擁吻一樣。

而且，他們不像其他章魚習慣獨居，會一起生活，最多可組成 40 隻的群體。成為伴侶的章魚還會同住一室，甚至共享食物，他們的親密互動在章魚中相當罕見！

大冠蠑螈，也叫大鳳頭蠑螈，顧名思義，牠們平常就有個「大鳳頭」......但說實話，平時長得其實很普通，乍看根本和一般蠑螈沒兩樣。

一到繁殖季節，雄性背部就會冒出高達 1.5 公分的鋸齒狀背鰭，一直延伸到尾巴，看起來就像一隻迷你小恐龍！

棲息在加州高海拔水域的太平洋樹蛙，一旦冰雪開始融化，雄蛙就會變得活躍。這些水域往往只有幾個月沒有冰雪覆蓋，所以蛙類必須在有限的時間內迅速完成交配。

雄蛙會跳到湖泊或池塘開始鳴叫，以吸引配偶。雌蛙則會透過雄蛙的鳴叫聲判斷水域溫度——鳴叫節奏越快，表示環境越溫暖，他們才會前往水邊與雄蛙交配。

蛙類是變溫動物，氣溫會直接影響他們的活動與鳴叫速度。如果雌蛙在水域尚未回暖前就前往交配場所，可能會因為活動力不足而增加被掠食或蛙卵無法孵化的風險。

因此，雌蛙的最佳策略，是待在樹上或地面，等雄蛙「通報」水溫適宜，就像雄蛙在幫雌蛙測水溫一樣，真是貼心又聰明的神隊友！

八卦山賞鷹季登場 快來欣賞灰面鵟鷹3月底遨翔天際奇景

灰面鵟鷹每年三、四月北返過境台灣，已成了國際級生態盛事，彰化縣野鳥學會估計到3月底飛越的數量會增加。今年的「八卦山賞鷹季」將分別在3月14日在南投橫山賞鷹平台旁的赤腳精靈、3月21及22日在彰化縣芬園鄉文德國小舉行，參山國家風景區管理處長曹忠猷歡迎踴躍參加。

最新蝶訊！今年紫斑蝶這原因遷徙延遲 蝶季高峰可望月底才爆量

即將進入清明紫斑蝶遷徙季節，台灣紫斑蝶生態保育協會提前進駐雲林林內鄉「蝶道」監測，協會表示，今年西部降雨不足加上夜間氣溫低，3月初蝶量仍少，目前只見少數幾隻蝶影，預計下周天氣回穩，紫蝶可望增加。高公局也將於近期實施「國道讓蝶道」，保護蝶群飛越國道。

8隻幼齡布偶貓開放認養 新竹動保所3月18日舉辦公開抽籤

新竹縣動物保護防疫所去年查獲不當飼養非法繁殖、販賣品種貓業者，依動物保護法沒入全部貓隻，其中29隻貓咪已於首波認養活動找到新主人，剩餘的幼齡貓隻健康狀況穩定並完成絕育。考量各界認養意願熱烈，動保所將於3月18日辦理「布想長大-偶想回家」認養活動，計有8隻貓咪開放予新竹縣民優先認養，願有緣人給予溫暖的小窩。

北市動物園2招減敏準備 斑馬「樹格登」平靜運抵

動物園間交換動物有利遺傳多樣性，台北市立動物園今天分享，10日已讓敏感易緊迫的查普曼斑馬「樹格登」平靜運抵，因為有先將運...

稱為母親祈福…買金魚去碧潭放生還發文 挨罰3萬元

新北中和區日前有民眾舉發，發現有網友在社群平台發布放生金魚，動保處指出，放生動物屬於棄養行為已違反動保法，隨即通知當事人到案說明，當事人聲稱，是出於孝心、為母親祈福，但實際放生屬於傷害動物行為，被罰3萬元。

