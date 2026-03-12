【動物冷知識】青蛙叫聲竟是天然溫度計？雌蛙聽節奏才決定要不要交配

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？青蛙的叫聲不只可以拿來吸引異性，還可以拿來當溫度計使用！！

這是什麼青蛙黑科技嗎？今天讓我們來看看三個有趣的動物交配冷知識吧！！

大多數章魚物種在交配後，雌性往往會捕食雄性。因此雄性章魚通常會採用「遠距離交配」，他們從安全距離將交接棒（雄性的生殖觸手）插入雌性的外套膜，或者以騎跨的姿勢遠離雌性的口部。

但太平洋條紋章魚則採用更親密的方式：他們交配時會嘴對嘴，觸手彼此纏繞，看起來就像在擁吻一樣。

而且，他們不像其他章魚習慣獨居，會一起生活，最多可組成 40 隻的群體。成為伴侶的章魚還會同住一室，甚至共享食物，他們的親密互動在章魚中相當罕見！

大冠蠑螈，也叫大鳳頭蠑螈，顧名思義，牠們平常就有個「大鳳頭」......但說實話，平時長得其實很普通，乍看根本和一般蠑螈沒兩樣。

一到繁殖季節，雄性背部就會冒出高達 1.5 公分的鋸齒狀背鰭，一直延伸到尾巴，看起來就像一隻迷你小恐龍！

棲息在加州高海拔水域的太平洋樹蛙，一旦冰雪開始融化，雄蛙就會變得活躍。這些水域往往只有幾個月沒有冰雪覆蓋，所以蛙類必須在有限的時間內迅速完成交配。

雄蛙會跳到湖泊或池塘開始鳴叫，以吸引配偶。雌蛙則會透過雄蛙的鳴叫聲判斷水域溫度——鳴叫節奏越快，表示環境越溫暖，他們才會前往水邊與雄蛙交配。

蛙類是變溫動物，氣溫會直接影響他們的活動與鳴叫速度。如果雌蛙在水域尚未回暖前就前往交配場所，可能會因為活動力不足而增加被掠食或蛙卵無法孵化的風險。

因此，雌蛙的最佳策略，是待在樹上或地面，等雄蛙「通報」水溫適宜，就像雄蛙在幫雌蛙測水溫一樣，真是貼心又聰明的神隊友！

參考資料：1、2、3