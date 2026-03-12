快訊

八卦山賞鷹季登場 快來欣賞灰面鵟鷹3月底遨翔天際奇景

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
灰面鵟鷹每年三、四月北返過境台灣，已成了國際級生態盛事，彰化縣野鳥學會估計到3月底飛越的數量會增加。圖／參山國家風景區管理處提供
灰面鵟鷹每年三、四月北返過境台灣，已成了國際級生態盛事，彰化縣野鳥學會估計到3月底飛越的數量會增加。圖／參山國家風景區管理處提供

灰面鵟鷹每年三、四月北返過境台灣，已成了國際級生態盛事，彰化縣野鳥學會估計到3月底飛越的數量會增加。今年的「八卦山賞鷹季」將分別在3月14日在南投橫山賞鷹平台旁的赤腳精靈、3月21及22日在彰化縣芬園鄉文德國小舉行，參山國家風景區管理處長曹忠猷歡迎踴躍參加。

參山國家風景區管理處今天上午在八卦山脈生態遊客中心為「八卦山賞鷹季」宣傳，參山處表示，在觀光署與地方保育團體的努力下，賞鷹活動已轉化為具備國際競爭力的生態觀光品牌，今年活動特別引導遊客走入社區與山林，不僅能近距離觀察灰面鵟鷹盤旋景致，更能體驗豐富的人文地景。為向國際推廣永續旅遊，今年預估有300名外籍遊客會來台參加賞鷹活動。

參山處長曹忠猷指出，去年「賞鳥生態體驗小旅行」200個名額一上線即秒殺，今年除持續與南投永興社區合作，也在彰化市境內辦理走讀小旅行，串聯賞鷹平台、灰面鵟鷹主題館及周邊景點，並安排以彰化名產「肉圓」作為行程終點，達成生態結合旅遊的目標。今年度特別擴大提供500個名額，目前已開放報名，有興趣的民眾請至「參山國家風景區」粉絲專頁點選網址報名。

彰化縣政府農業處長郭至善表示，灰面鵟鷹過境數量從過去1萬多隻成長至5萬多隻，顯示八卦山生態環境逐漸恢復，縣府將持續與中央及地方攜手守護生態廊道，讓更多民眾透過賞鷹活動認識自然、珍惜環境；彰化縣野鳥學會總幹事李益鑫表示，目前受氣候影響，灰面鵟鷹目前數量還不多，預估3月中下旬數量會逐漸增加，歡迎民眾一同來賞鷹。

參山處表示，「八卦山賞鷹季」與南投合辦的「鷹緣聚會嘉年華」，率先3月14日在南投橫山賞鷹平台旁的赤腳精靈登場，將安排永興社區陣鼓隊、氣球互動秀、在地小農文創市集及窯烤麵包等美食試吃；現場更推出限量「賞鷹望遠鏡」與「圖鷹紙著色」DIY活動，參與闖關或填寫問卷還有機會獲得50元市集抵用券。民眾可搭乘台灣好行八卦山線（6928A）或彰化客運即可抵達南投橫山賞鷹平台。

3月21、22日則由彰化縣政府在芬園鄉文德國小舉辦「2026鷹揚八卦─八卦松林大角頭」活動，參山處規劃了創意手作體驗，提供300個「貓頭鷹吊飾DIY」名額，並分為10個梯次供民眾現場報名參加，彰化縣野鳥學會也將同步展開灰面鵟鷹過境調查與「賞鷹散步行」導覽。參山處表示，兩天活動中，彰化八卦賞鷹平台提供免費接駁車服務。

參山國家風景區管理處今天上午在八卦山脈生態遊客中心為「八卦山賞鷹季」宣傳，為年度賞鷹盛事揭開序幕。圖／參山國家風景區管理處提供
參山國家風景區管理處今天上午在八卦山脈生態遊客中心為「八卦山賞鷹季」宣傳，為年度賞鷹盛事揭開序幕。圖／參山國家風景區管理處提供

灰面鵟鷹每年三、四月北返過境台灣，已成了國際級生態盛事，彰化縣野鳥學會估計到3月底飛越的數量會增加。圖／彰化縣野鳥學會提供
灰面鵟鷹每年三、四月北返過境台灣，已成了國際級生態盛事，彰化縣野鳥學會估計到3月底飛越的數量會增加。圖／彰化縣野鳥學會提供

灰面鵟鷹 生態保育 觀光 八卦山 賞鳥

相關新聞

最新蝶訊！今年紫斑蝶這原因遷徙延遲 蝶季高峰可望月底才爆量

即將進入清明紫斑蝶遷徙季節，台灣紫斑蝶生態保育協會提前進駐雲林林內鄉「蝶道」監測，協會表示，今年西部降雨不足加上夜間氣溫低，3月初蝶量仍少，目前只見少數幾隻蝶影，預計下周天氣回穩，紫蝶可望增加。高公局也將於近期實施「國道讓蝶道」，保護蝶群飛越國道。

8隻幼齡布偶貓開放認養 新竹動保所3月18日舉辦公開抽籤

新竹縣動物保護防疫所去年查獲不當飼養非法繁殖、販賣品種貓業者，依動物保護法沒入全部貓隻，其中29隻貓咪已於首波認養活動找到新主人，剩餘的幼齡貓隻健康狀況穩定並完成絕育。考量各界認養意願熱烈，動保所將於3月18日辦理「布想長大-偶想回家」認養活動，計有8隻貓咪開放予新竹縣民優先認養，願有緣人給予溫暖的小窩。

北市動物園2招減敏準備 斑馬「樹格登」平靜運抵

動物園間交換動物有利遺傳多樣性，台北市立動物園今天分享，10日已讓敏感易緊迫的查普曼斑馬「樹格登」平靜運抵，因為有先將運...

稱為母親祈福…買金魚去碧潭放生還發文 挨罰3萬元

新北中和區日前有民眾舉發，發現有網友在社群平台發布放生金魚，動保處指出，放生動物屬於棄養行為已違反動保法，隨即通知當事人到案說明，當事人聲稱，是出於孝心、為母親祈福，但實際放生屬於傷害動物行為，被罰3萬元。

隱蔽、模仿、欺敵 屏東海生館展出海洋生物的生存魔法

屏東海生館推出「海洋魔法派對」主題活動，在台灣水域館河口小生命展區，展出6種具備神奇生存能力的海洋生物，帶民眾認識牠們如何透過隱蔽、模仿與瞬間躲藏等策略，在危機四伏的海洋世界中生存下來，成功保護自己。

