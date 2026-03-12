快訊

最新蝶訊！今年紫斑蝶這原因遷徙延遲 蝶季高峰可望月底才爆量

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
高公局已在國道3林內段架設護蝶網，保護紫斑蝶群飛越國道。記者蔡維斌／攝影
即將進入清明紫斑蝶遷徙季節，台灣紫斑蝶生態保育協會提前進駐雲林林內鄉「蝶道」監測，協會表示，今年西部降雨不足加上夜間氣溫低，3月初蝶量仍少，目前只見少數幾隻蝶影，預計下周天氣回穩，紫蝶可望增加。高公局也將於近期實施「國道讓蝶道」，保護蝶群飛越國道。

台灣紫斑蝶與墨西哥帝王斑蝶並列世界兩大越冬型蝶種，每年3月到清明節前後，從南往北遷徙，林內位處遷徙的「蝶道」範圍，不僅可觀賞蝶群飛越國道壯觀景象，「國道護蝶」還躍上國際媒體，每年吸引大批民眾到林內追蝶。

目前在國3林內觸口段設有一處監測站，每年可監測成千上萬紫斑蝶在空中飛舞，去年3月初提前出現蝶影，且達到每分鐘就有200飛越的高峰量，當時國道外側車道實施封閉。

但今年到目前蝶量明顯減少。台灣紫斑蝶生態保育協會理事長陳瑞祥說，根據協會志工監測每天只有3、40隻，量很少。3月6日曾組隊前往高雄茂林實勘，發現紫斑蝶飛越數量很多，今年可能受冷氣團南下氣溫驟降影響，蝶群中途休息避寒，所以預估要到下周氣溫回暖後，約在3月底才可能湧現大量紫蝶。

陳瑞祥指出，高公局已在國3林內段北上251K至253K架設防護網，保護紫斑蝶安全飛越國道，協會也和高公局在3月21、22日及28、29日連續2個周末，在林內段252K橋下舉辦紫斑蝶標放解說、蝴蝶幼蟲展示、影片欣賞等生態教育。

此外，林內鄉公所也於3月21日及4月25日兩天舉辦「虎蝶節」，鄉長劉姿言表示，林內有3寶，紫斑蝶、八色鳥和瀕臨絕種的石虎，自2019年拍到第1筆石虎蹤跡，如今數量不斷增加，成為全台灣石虎生態重要節點，林保署南投分署除密切監測，並在林內成立「護虎」巡守隊，因此公所將紫班蝶節升級為「虎蝶節」，歡迎大家到林內走一趟生態之旅。

林內鄉公所今年將紫斑蝶節升級今天啟動開辦「虎蝶節」。記者蔡維斌／翻攝
美麗的紫斑蝶季將屆，今年飛抵雲林的時間因氣候因素可能延後，估計要到本月底才可望出現大量蝶群。記者蔡維斌／攝影
林內鄉公所今年將紫斑蝶節升級今天啟動開辦「虎蝶節」。記者蔡維斌／翻攝
