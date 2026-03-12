紫斑蝶先鋒部隊估3月底出現　林內慶典邀共賞生態

台灣紫斑蝶生態保育協會表示，紫斑蝶今年2月底從高雄市茂林飛出谷，預計3月底會出現「先鋒部隊」；林內鄉公所今天公布系列活動，歡迎屆時參加生態慶典。

紫斑蝶是全球唯二的越冬型蝴蝶，每年清明節前，從高雄市茂林北返，途經國道3號雲林縣林內鄉觸口段。

台灣紫斑蝶生態保育協會理事長陳瑞祥今天告訴中央社記者，紫斑蝶今年2月底從高雄市茂林飛出谷，近日在雲林縣林內鄉觀察到的紫斑蝶僅20~30隻，研判與近日氣溫偏低及乾燥有關，紫斑蝶在雲林古坑、嘉義縣山區等處就近避寒，預計3月底會出現「先鋒部隊」。

林內鄉公所今天舉辦「林內虎蝶節」宣傳記者會，雲林縣副縣長陳璧君、雲林縣文化觀光處長謝明璇與林內鄉長劉姿言等人邀請民眾參與，從中認識生態、珍惜自然。

劉姿言指出，林內虎蝶節為石虎、紫斑蝶生態季2.0升級版，結合生態教育、環境保育與地方產業行銷，展現林內鄉得天獨厚自然資源與生態魅力。

林內鄉公所說明，林內虎蝶節分別在3月21日及4月25日登場，活動內容包括石虎與紫斑蝶生態導覽解說、攝影比賽、龍過脈步道千人健走等，走進林內感受生態之美，並一起守護珍貴生態資產。