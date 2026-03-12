八卦山賞鷹季登場　邀民眾走訪社區沉浸生態之美

春季灰面鵟鷹過境台灣，八卦山脈可觀察到鵟鷹過境；參山風景區舉辦八卦山賞鷹季，邀民眾走入社區及山林，近距離觀察灰面鵟鷹生態，體驗沉浸豐富人文地景與自然生態。

交通部觀光署參山國家風景區管理處，與彰化縣、南投縣政府合辦「2026八卦山賞鷹季」活動，活動記者會今天登場，交通部觀光署參山處長曹忠猷、民進黨立委黃秀芳、彰化縣政府農業處長郭至善與會。

曹忠猷致詞時說，在觀光署與地方保育團體努力下，賞鷹活動已轉化為具備國際競爭力的生態觀光品牌，

去年推出賞鳥生態體驗小旅行，200個名額秒殺。

曹忠猷表示，今年除持續與南投永興社區合作，也在彰化市境內辦理走讀小旅行，串聯賞鷹平台、灰面鵟鷹主題館及周邊景點，並以彰化名產肉圓作為行程終點，達成生態結合旅遊的目標，也擴大提供500個名額，有興趣民眾可上網報名。

參山處指出，八卦山賞鷹季在南投彰化地區有2場活動，3月14日在南投橫山賞鷹平台旁的赤腳精靈舉行「鷹緣聚會嘉年華」，安排永興社區陣鼓隊、氣球互動秀、在地小農文創市集及窯烤麵包等美食試吃，以及限量「賞鷹望遠鏡」與「圖鷹紙著色」DIY活動，是親子週末出遊最佳選擇。

參山處說明，3月21、22日在芬園鄉文德國小舉辦「八卦松林大角頭」活動，主辦單位規劃創意手作體驗，提供300個「貓頭鷹吊飾DIY」名額，供民眾現場報名參加；彰化縣野鳥學會也將同步展開灰面鵟鷹過境調查與「賞鷹散步行」導覽，透過專業解說引領民眾深度走訪八卦山脈，探索自然美景之餘，觀察遷徙生態奧妙。