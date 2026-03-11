北市動物園2招減敏準備 斑馬「樹格登」平靜運抵

快訊

中央社／ 台北11日電
台北市立動物園說，斑馬非常敏感、容易緊迫，雌性的查普曼斑馬「樹格登」能平靜運抵，與114年11月先將運輸箱放到她原本生活場地熟悉，預做減敏準備有關。（台北市立動物園提供）中央社
動物園間交換動物有利遺傳多樣性，台北市立動物園今天分享，10日已讓敏感易緊迫的查普曼斑馬「樹格登」平靜運抵，因為有先將運輸箱放在原生活場地，並人造車輛噪音讓她減敏。

動物園間因為營運、繁殖等因素，會進行動物交換；動物運輸是門專業，2014年國內民間業者就因處理不當，導致河馬「阿河」喪生，落實動物運輸專業引發關注。

台北市立動物園告訴中央社記者，斑馬是非常敏感、容易緊迫的動物，這次「樹格登」能夠順利運抵，關鍵是做了減敏準備，包含去年11月先將運輸箱放到她原本的生活場地，並放入食物讓她走入進食。保育員則開車在附近工作，發出車輛噪音，讓她提早熟悉運輸環境與過程中會產生的車流聲響。

動物園指出，10日清晨「樹格登」順利進入箱籠，上午8時出發，中午12時40分平安抵達，途中平靜，休息時有進食。2022年6月出生的「樹格登」目前3歲多、260公斤重，需要一段時間混群，園內含她共有3雄6雌，希望未來能自然配對產下小斑馬，一般懷孕期約12個月。

動物園表示，為讓遺傳多樣性助益群體健康，動物園間會無償交換動物，去年台北市立動物園就有2隻小爪水獺移居台南頑皮世界動物園，今年則是頑皮世界的雌性查普曼斑馬「樹格登」來到台北市立動物園混群。

