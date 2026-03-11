稱為母親祈福…買金魚去碧潭放生還發文 挨罰3萬元

新北中和區日前有民眾舉發，發現有網友在社群平台發布放生金魚，動保處指出，放生動物屬於棄養行為已違反動保法，隨即通知當事人到案說明，當事人聲稱，是出於孝心、為母親祈福，但實際放生屬於傷害動物行為，被罰3萬元。

動保處表示，經調查，中和區徐小姐於社群平台發文「祈求媽媽身體健康放生朱文錦（金魚品種名）」，當事人母親因心臟手術失敗需祈福，遂聽信命理師建議放生魚類祈願，前往水族用品店購買朱文錦，並至新店區碧潭後方渡船頭放生。動保處依據動保法第5條第3項「飼主對其飼養之動物，不得棄養」規定，開罰3萬元，並須接受動物保護講習課程。

動保處指出，人為飼養的寵物多屬外來物種，依法亦不得任意釋放至自然環境。相較於人工飼養條件，野外環境更加嚴峻，動物不僅面臨覓食困難，亦須承受病原菌、天敵及環境變化等多重風險；若釋放地點與其原適合生長條件差異過大，往往會加速其死亡，所謂「放生」實際上多數等同於讓動物自生自滅。

以民眾放生的朱文錦為例，屬外來種雜交金魚，若貿然放生至河川或湖泊環境，通常難以適應而死亡；反之，若環境條件恰巧適合其存活與繁衍，則可能大量繁殖、排擠原生物種，進而破壞既有生態系統，對自然環境造成長期且不可逆的衝擊。

動保處呼籲，民間長期流傳的「放生祈福」說法屬於錯誤迷思，所謂放生不僅無助於消災祈福，反而是將人為責任轉嫁給動物的殘忍棄養行為。動保法第29條規定，棄養動物最高可開罰15萬元，民眾切勿聽信命理偏方或網路謠言，以免觸法受罰。若發現疑似棄養動物情事，請撥打動保處24小時專線1959或(02)-2959-6353通報。

徐小姐到寵物店購買朱文錦，到新店碧潭放生還在網上發文，圖為金魚朱文錦示意圖。圖／新北市動保處提供