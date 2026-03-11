快訊

隱蔽、模仿、欺敵 屏東海生館展出海洋生物的生存魔法

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
「玫瑰毒鮋」結合偽裝與毒性防禦的生存策略。圖／海生館提供
屏東海生館推出「海洋魔法派對」主題活動，在台灣水域館河口小生命展區，展出6種具備神奇生存能力的海洋生物，帶民眾認識牠們如何透過隱蔽、模仿與瞬間躲藏等策略，在危機四伏的海洋世界中生存下來，成功保護自己。

「海洋魔法派對」以「看似魔法，實為生存智慧」為主題，以魔法世界為設計概念，從入口魔法拱門、燈光與水紋投影，到懸掛魔法元素與魔法陣，打造充滿奇幻的魔法氛圍；內容則是認識這群海洋生物，運用演化出的生存策略，在海洋中躲避危險與延續生命，就像施展魔法一樣。

「玫瑰毒鮋」結合偽裝與毒性防禦性生存策略，是海底世界危險又安靜的魔法師。牠體色多變，棲息於近海底層水域，能與周遭礁岩或砂底環境融為一體，幾乎難以察覺；此外牠的鰭棘與毒腺可分泌強烈毒素，是毒性最強的刺毒魚類之一，擁有極強的防禦能力。

「鰻頭蟹」則具有瞬影消失的魔法力，生活在泥沙底質海域，白天多半潛藏沙中，夜晚才出來覓食。牠的外型圓拱如麵包，會利用寬大而具臼齒狀突起的右螯敲碎殼體，再攝食其肉。遭遇威脅時能在極短時間內迅速掘沙，潛入底層躲避攻擊。

「珍珠麗七夕魚」屬於夜行性魚類，白天躲藏於洞穴或石縫中。牠擁有令人稱奇的模仿魔法，受到驚嚇時會將頭部鑽入洞內，尾部朝外並張開各鰭，露出背鰭末端的眼狀斑點，模仿海鰻的樣貌，「以假亂真」來嚇阻掠食者。

海生館表示，希望藉由趣味化的展示方式，引導遊客認識海洋生物多樣的生存智慧，理解偽裝與防禦行為背後的重要生態意義。

「鰻頭蟹」外型圓拱如麵包的牠生活於泥沙底質海域。圖／海生館提供
「珍珠麗七夕魚」展現了令人稱奇的模仿魔法，背鰭末端的眼狀斑點，模仿海鰻的樣貌以嚇阻掠食者。圖／海生館提供
展區入口魔法拱門、燈光與水紋投影交織的空間氛圍，到懸掛式魔法元素與魔法陣打卡牆，打造充滿奇幻的拍照熱點 。圖／海生館提供
