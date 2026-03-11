桃園非犬貓萌寵想找家 14日藝文廣場開放認養

桃園市動物保護處今年第一季非犬貓特寵認養14日將在桃園藝文廣場舉行，本季認養動物包括鸚鵡、鬃獅蜥、球蟒及柯爾鴨，共計15隻，有興趣的民眾從速。

動保處長王得吉表示，國人飼養鼠兔、兩棲爬蟲與水族類寵物逐年上升，近年動保處收容民眾棄養或走失的動物多不勝數。若公告後無飼主領回，則透過認養活動媒合愛護牠們的人。

此次開放認養動物有鬃獅蜥、球蟒、玉米錦蛇、虎皮鸚鵡、情侶鸚鵡、金太陽鸚鵡、小太陽鸚鵡、吸蜜鸚鵡、凱克鸚鵡、柯爾鴨、鼠及兔等，共計15隻。設籍桃園市並年滿18歲，因是特殊寵物，認養者還須現場參加生命教育課程，內容包括如何飼養、照護特殊寵物，如飼料、飲水及環境與衛生管理，詳情可參閱桃園市動保處官方網站(https://animal.tycg.gov.tw/)或動物保護資訊網(https://animal.moa.gov.tw/)。

桃園市動保處14日在藝文廣場舉辦非犬貓寵物認養活動，種類繁多，有興趣民眾可前往了解。圖／桃園市動保處提供

桃園市動保處14日在藝文廣場舉辦非犬貓寵物認養活動，種類繁多，有興趣民眾可前往了解。圖／桃園市動保處提供

桃園市動保處14日在藝文廣場舉辦非犬貓寵物認養活動，種類繁多，有興趣民眾可前往了解。圖／桃園市動保處提供

桃園市動保處14日在藝文廣場舉辦非犬貓寵物認養活動，種類繁多，有興趣民眾可前往了解。圖／桃園市動保處提供