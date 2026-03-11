快訊

猴群霸占最美多良車站攤商遭殃 闖鐵軌列車還得鳴笛「驅猴」

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東南迴知名觀光景點多良車站近期出現猴群頻繁活動，不僅闖入觀景平台周邊的攤販區翻找食物，甚至大膽走上鐵軌散步嬉戲。圖／擷取自多良車站即時影像
台東南迴知名觀光景點多良車站近期出現猴群頻繁活動，不僅闖入觀景平台周邊的攤販區翻找食物，甚至大膽走上鐵軌散步嬉戲。行經時，駕駛多會鳴笛示警並減速慢行，以防猴群誤闖軌道發生意外。這樣的景象讓不少遊客感到新奇，但也引發在地居民與攤商對安全與生態的擔憂。

多良車站面向太平洋、可俯瞰南迴鐵道與海岸線，素有「全台最美車站」之稱，長年吸引大批旅客拍照打卡。不過近期不少遊客發現，站區周邊常有猴群出沒，有時在欄杆與觀景平台之間穿梭，有時甚至直接走到鐵軌上停留或嬉戲，讓不少遊客一邊拍照、一邊保持距離觀察。

車站內一名攤商表示，最近猴子明顯變多，「以前頂多看到一兩隻，現在常常一整群跑來」，還會翻東西吃，「我們現在都要把東西收得更緊，不然很容易被牠們拿走」。

有遊客也分享，看到猴子在海景車站出現確實新奇，但也有點緊張，「有幾隻其實不太怕人，還會靠近遊客」，若有人丟食物或拿東西引誘猴子拍照，牠們可能就會習慣跑來這裡找吃的。

當地村民指出，過去猴子大多活動在山區，「以前幾乎不會看到牠們下到車站這邊」，近年來因遊客增加，加上有人隨手丟棄食物或垃圾，可能吸引猴群逐漸靠近人類活動區域。

村民也擔心，如果猴子習慣在觀光區找到食物來源，久而久之就會不再怕人，甚至可能出現搶食情況，「到時候不只影響遊客安全，猴子也可能因此留在這裡不走」。

據了解，這批猴群原本主要棲息在南迴公路松子澗一帶的舊省道路段。新闢道路通車後，舊路人車減少，猴群棲息環境相對穩定，族群逐漸繁衍擴大，部分猴群也開始往周邊區域移動，其中就包括多良車站一帶。

縣府農業處提醒，野生猴群具有一定攻擊性，民眾與遊客切勿靠近、觸摸或餵食，以免遭抓傷或咬傷。也呼籲遊客務必將垃圾與食物殘渣帶走，避免吸引野生動物聚集。若發現猴群出現異常行為，或有危及人身安全的情況，可通報林業及自然保育署台東分署或縣府農業處協助處理。

台東南迴知名觀光景點多良車站近期出現猴群頻繁活動，不僅闖入觀景平台周邊的攤販區翻找食物，甚至大膽走上鐵軌散步嬉戲。圖／擷取自多良車站即時影像
相關新聞

NGOs環境會議 遊蕩犬貓議題遭封殺

第廿三屆全國NGOs環境會議昨登場，不過卻有保育團體指，提出禁止餵食遊蕩犬貓、檢討零安樂政策收容制度困境等關於流浪犬貓政策的建議，被關懷生命協會、台灣動物保護行政監督聯盟等團體否決，造成相關建言無法進入大會討論，質疑這不僅是失職，更是對台灣生物多樣性的背叛。

641物種 5月起全台家庭禁養

農業部昨公告修正「指定禁止飼養輸入或輸出之動物」，明定自今年五月一日起，禁止國人飼養浣熊、河口鱷、蝮蛇科及蝙蝠蛇科等共六四一種具高度危險動物，至於公告生效前已飼養上述動物者，仍可繼續飼養，但須於一年內向動物所在地縣市政府辦理登記備查，違者最高開罰廿五萬元，並沒入動物。

農業部公告641種禁止飼養危險動物 浣熊、毒蛇、河口鱷等均入列

為強化源頭管理並維護公共安全，農業部今日正式公告修正「指定禁止飼養輸入或輸出之動物」，明定自今年5月1日起，禁止國人飼養包含浣熊、河口鱷、蝮蛇科及蝙蝠蛇科等共641種具高度危險動物，凡於公告生效前已飼養上述動物者，仍可繼續飼養，但須於1年內向動物所在地縣市政府辦理登記備查，否則最高將處25萬元罰鍰，並沒入動物。

「禁餵食浪浪」議題遭拒 保育團體批「全國NGOs環境會議」封殺

「全國NGOs環境會議」由環境保護與生態保育等公民團體聯合籌辦，是台灣環境議題及政策的重要指標活動。保育團體今召開記者會表示，所提關於流浪犬貓政策的建議，卻在動保議題分組整併過程中，被關懷生命協會、台灣動物保護行政監督聯盟等團體否決，造成相關建言無法進入大會討論。台灣動物保護行政監督聯盟則回應，動保議題需要動保組討論並凝聚共識，若無共識則需要更多討論，不是要刻意封殺。

獨／溜出家門一年「墨西哥黑王蛇」 屏東動物之家幫忙找到飼主了

屏東縣府農業處動保科近日接獲民眾通報特殊寵物「墨西哥黑王蛇」一條，公布認養資訊引發熱議，蛇的飼主昨下午到屏東動物之家，經查證比對相關資訊後，確認這條黑王蛇是為該飼主所飼養，墨西哥黑王蛇溜出家門一年，失而復得。

