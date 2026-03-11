猴群霸占最美多良車站攤商遭殃 闖鐵軌列車還得鳴笛「驅猴」

台東南迴知名觀光景點多良車站近期出現猴群頻繁活動，不僅闖入觀景平台周邊的攤販區翻找食物，甚至大膽走上鐵軌散步嬉戲。行經時，駕駛多會鳴笛示警並減速慢行，以防猴群誤闖軌道發生意外。這樣的景象讓不少遊客感到新奇，但也引發在地居民與攤商對安全與生態的擔憂。

多良車站面向太平洋、可俯瞰南迴鐵道與海岸線，素有「全台最美車站」之稱，長年吸引大批旅客拍照打卡。不過近期不少遊客發現，站區周邊常有猴群出沒，有時在欄杆與觀景平台之間穿梭，有時甚至直接走到鐵軌上停留或嬉戲，讓不少遊客一邊拍照、一邊保持距離觀察。

車站內一名攤商表示，最近猴子明顯變多，「以前頂多看到一兩隻，現在常常一整群跑來」，還會翻東西吃，「我們現在都要把東西收得更緊，不然很容易被牠們拿走」。

有遊客也分享，看到猴子在海景車站出現確實新奇，但也有點緊張，「有幾隻其實不太怕人，還會靠近遊客」，若有人丟食物或拿東西引誘猴子拍照，牠們可能就會習慣跑來這裡找吃的。

當地村民指出，過去猴子大多活動在山區，「以前幾乎不會看到牠們下到車站這邊」，近年來因遊客增加，加上有人隨手丟棄食物或垃圾，可能吸引猴群逐漸靠近人類活動區域。

村民也擔心，如果猴子習慣在觀光區找到食物來源，久而久之就會不再怕人，甚至可能出現搶食情況，「到時候不只影響遊客安全，猴子也可能因此留在這裡不走」。

據了解，這批猴群原本主要棲息在南迴公路松子澗一帶的舊省道路段。新闢道路通車後，舊路人車減少，猴群棲息環境相對穩定，族群逐漸繁衍擴大，部分猴群也開始往周邊區域移動，其中就包括多良車站一帶。

縣府農業處提醒，野生猴群具有一定攻擊性，民眾與遊客切勿靠近、觸摸或餵食，以免遭抓傷或咬傷。也呼籲遊客務必將垃圾與食物殘渣帶走，避免吸引野生動物聚集。若發現猴群出現異常行為，或有危及人身安全的情況，可通報林業及自然保育署台東分署或縣府農業處協助處理。