641物種 5月起全台家庭禁養

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

農業部昨公告修正「指定禁止飼養輸入或輸出之動物」，明定自今年五月一日起，禁止國人飼養浣熊、河口鱷、蝮蛇科及蝙蝠蛇科等共六四一種具高度危險動物，至於公告生效前已飼養上述動物者，仍可繼續飼養，但須於一年內向動物所在地縣市政府辦理登記備查，違者最高開罰廿五萬元，並沒入動物。

農業部表示，禁止家庭飼養的原因主要是因為禁養的動物多數具有劇毒性且國內缺乏相關血清，或本身具高度攻擊性，例如本次新增管制的河口鱷，若遭棄養或不慎逃逸，將對民眾及環境造成嚴重威脅。

農業部表示，本次公告禁止飼養的六四一種動物，其中有六四○種早在二○二二年起，即已禁止輸入，五月起，管理範圍將從「禁止輸入」，擴大至「禁止一般家庭飼養」。至於動物展演業者、學術研究機構的實驗動物，或現行具經濟用途的飼養者，仍可向縣市政府申請同意飼養，不受此次禁令影響。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，這些禁養物種確實非常不適合被人們當作寵物飼養，不過動保組織也反對狐獴作為寵物飼養，但遺憾最後沒有放入禁養名單中。

台灣動物保護行政監督聯盟表示，浣熊無論是攻擊性、入侵性和危害其實都相當大，出口的國家也可能無法保證其來源，也可能涉及走私和私繁的問題，同意列入禁養名單，其他如土撥鼠、狐獴、水豚等，動物福利有嚴重問題，也應一併評估。

NGOs環境會議 遊蕩犬貓議題遭封殺

第廿三屆全國NGOs環境會議昨登場，不過卻有保育團體指，提出禁止餵食遊蕩犬貓、檢討零安樂政策收容制度困境等關於流浪犬貓政策的建議，被關懷生命協會、台灣動物保護行政監督聯盟等團體否決，造成相關建言無法進入大會討論，質疑這不僅是失職，更是對台灣生物多樣性的背叛。

農業部公告641種禁止飼養危險動物 浣熊、毒蛇、河口鱷等均入列

為強化源頭管理並維護公共安全，農業部今日正式公告修正「指定禁止飼養輸入或輸出之動物」，明定自今年5月1日起，禁止國人飼養包含浣熊、河口鱷、蝮蛇科及蝙蝠蛇科等共641種具高度危險動物，凡於公告生效前已飼養上述動物者，仍可繼續飼養，但須於1年內向動物所在地縣市政府辦理登記備查，否則最高將處25萬元罰鍰，並沒入動物。

「禁餵食浪浪」議題遭拒 保育團體批「全國NGOs環境會議」封殺

「全國NGOs環境會議」由環境保護與生態保育等公民團體聯合籌辦，是台灣環境議題及政策的重要指標活動。保育團體今召開記者會表示，所提關於流浪犬貓政策的建議，卻在動保議題分組整併過程中，被關懷生命協會、台灣動物保護行政監督聯盟等團體否決，造成相關建言無法進入大會討論。台灣動物保護行政監督聯盟則回應，動保議題需要動保組討論並凝聚共識，若無共識則需要更多討論，不是要刻意封殺。

獨／溜出家門一年「墨西哥黑王蛇」 屏東動物之家幫忙找到飼主了

屏東縣府農業處動保科近日接獲民眾通報特殊寵物「墨西哥黑王蛇」一條，公布認養資訊引發熱議，蛇的飼主昨下午到屏東動物之家，經查證比對相關資訊後，確認這條黑王蛇是為該飼主所飼養，墨西哥黑王蛇溜出家門一年，失而復得。

黑熊常來偷雞 雞農選擇保育共存獲表揚

花蓮養雞戶古麗莉、陳文德夫婦在卓溪鄉古風村石平部落養雞，儘管常遭黑熊闖入雞舍偷吃雞，但他們第一時間通報主管機關，並配合裝監測設備協助追蹤黑熊行蹤。林保署花蓮分署頒贈「友善黑熊夥伴」，古麗莉也盼未來能與黑熊和平共存。

