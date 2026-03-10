農業部公告641種禁止飼養危險動物 浣熊、毒蛇、河口鱷等均入列

為強化源頭管理並維護公共安全，農業部今日正式公告修正「指定禁止飼養輸入或輸出之動物」，明定自今年5月1日起，禁止國人飼養包含浣熊、河口鱷、蝮蛇科及蝙蝠蛇科等共641種具高度危險動物，凡於公告生效前已飼養上述動物者，仍可繼續飼養，但須於1年內向動物所在地縣市政府辦理登記備查，否則最高將處25萬元罰鍰，並沒入動物。

農業部說明，本次公告禁止飼養的641種動物，其中640種早自2022年起即已禁止輸入，主要考量該類動物多數具有劇毒性且國內缺乏相關血清，或動物本身具高度攻擊性，例如本次新增管制的河口鱷，此類動物若遭棄養或不慎逃逸，將對民眾及環境造成嚴重威脅。經過與各界及利害關係人溝通及預告期間後，正式於2026年5月1日起將管理範圍從「禁止輸入」擴大至「禁止一般家庭飼養」。

農業部指出，針對新制上路前的既有飼主，農業部已規畫完善的配套措施，自公告生效日起1年內，飼主需至農業部「寵物登記管理資訊網-禁養動物登記系統」進行登記填報資料，隨後動物飼養所在地的縣市政府將派員至現場，確認核對動物狀況後，才能合法續養直到動物終老。

農業部補充，本次禁止飼養對象主要規範一般民眾的家庭寵物飼養行為；至於動物展演業者、學術研究機構的實驗動物，或現行具經濟用途的飼養者，在符合相關法令規範下，仍可向縣市政府申請同意飼養，不受此次禁令影響。

農業部再次呼籲，民眾在選擇寵物時應審慎評估自身能力及環境，切勿飼養具高度危險性的動物，並落實終養不棄養，共同維護社會公共安全與動物福利。