快訊

群創爆出131萬張成交量 這些利多讓他人氣不墜、外資狂買

2天瀏覽量破千萬！台灣阿伯秀「百場演唱會」紀錄 身分曝光一票人驚呆

經典賽／日本戰捷克大谷翔平休兵 森下翔太、佐藤輝明「猛虎打線」扛雙箭頭

農業部公告641種禁止飼養危險動物 浣熊、毒蛇、河口鱷等均入列

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
農業部今日正式公告，今年5月1日起，禁止國人飼養包含浣熊、河口鱷、蝮蛇科及蝙蝠蛇科等共641種具高度危險動物，凡於公告生效前已飼養上述動物者，仍可繼續飼養，但須於1年內向動物所在地縣市政府辦理登記備查。圖／農業部提供
農業部今日正式公告，今年5月1日起，禁止國人飼養包含浣熊、河口鱷、蝮蛇科及蝙蝠蛇科等共641種具高度危險動物，凡於公告生效前已飼養上述動物者，仍可繼續飼養，但須於1年內向動物所在地縣市政府辦理登記備查。圖／農業部提供

為強化源頭管理並維護公共安全，農業部今日正式公告修正「指定禁止飼養輸入或輸出之動物」，明定自今年5月1日起，禁止國人飼養包含浣熊、河口鱷、蝮蛇科及蝙蝠蛇科等共641種具高度危險動物，凡於公告生效前已飼養上述動物者，仍可繼續飼養，但須於1年內向動物所在地縣市政府辦理登記備查，否則最高將處25萬元罰鍰，並沒入動物。

農業部說明，本次公告禁止飼養的641種動物，其中640種早自2022年起即已禁止輸入，主要考量該類動物多數具有劇毒性且國內缺乏相關血清，或動物本身具高度攻擊性，例如本次新增管制的河口鱷，此類動物若遭棄養或不慎逃逸，將對民眾及環境造成嚴重威脅。經過與各界及利害關係人溝通及預告期間後，正式於2026年5月1日起將管理範圍從「禁止輸入」擴大至「禁止一般家庭飼養」。

農業部指出，針對新制上路前的既有飼主，農業部已規畫完善的配套措施，自公告生效日起1年內，飼主需至農業部「寵物登記管理資訊網-禁養動物登記系統」進行登記填報資料，隨後動物飼養所在地的縣市政府將派員至現場，確認核對動物狀況後，才能合法續養直到動物終老。

農業部補充，本次禁止飼養對象主要規範一般民眾的家庭寵物飼養行為；至於動物展演業者、學術研究機構的實驗動物，或現行具經濟用途的飼養者，在符合相關法令規範下，仍可向縣市政府申請同意飼養，不受此次禁令影響。

農業部再次呼籲，民眾在選擇寵物時應審慎評估自身能力及環境，切勿飼養具高度危險性的動物，並落實終養不棄養，共同維護社會公共安全與動物福利。

農業部 動物

延伸閱讀

農四代張建豐荷蘭自助旅行 導入全國首座多層架立體平飼系統

犬貓美容契約上路 北市動保處3月16日查核552家業者

業者主打「動物互動」 律師籲進場先簽約

新北市2026年寵物兔絕育補助開跑 最高補助2000元

相關新聞

農業部公告641種禁止飼養危險動物 浣熊、毒蛇、河口鱷等均入列

為強化源頭管理並維護公共安全，農業部今日正式公告修正「指定禁止飼養輸入或輸出之動物」，明定自今年5月1日起，禁止國人飼養包含浣熊、河口鱷、蝮蛇科及蝙蝠蛇科等共641種具高度危險動物，凡於公告生效前已飼養上述動物者，仍可繼續飼養，但須於1年內向動物所在地縣市政府辦理登記備查，否則最高將處25萬元罰鍰，並沒入動物。

「禁餵食浪浪」議題遭拒 保育團體批「全國NGOs環境會議」封殺

「全國NGOs環境會議」由環境保護與生態保育等公民團體聯合籌辦，是台灣環境議題及政策的重要指標活動。保育團體今召開記者會表示，所提關於流浪犬貓政策的建議，卻在動保議題分組整併過程中，被關懷生命協會、台灣動物保護行政監督聯盟等團體否決，造成相關建言無法進入大會討論。台灣動物保護行政監督聯盟則回應，動保議題需要動保組討論並凝聚共識，若無共識則需要更多討論，不是要刻意封殺。

獨／溜出家門一年「墨西哥黑王蛇」 屏東動物之家幫忙找到飼主了

屏東縣府農業處動保科近日接獲民眾通報特殊寵物「墨西哥黑王蛇」一條，公布認養資訊引發熱議，蛇的飼主昨下午到屏東動物之家，經查證比對相關資訊後，確認這條黑王蛇是為該飼主所飼養，墨西哥黑王蛇溜出家門一年，失而復得。

黑熊常來偷雞 雞農選擇保育共存獲表揚

花蓮養雞戶古麗莉、陳文德夫婦在卓溪鄉古風村石平部落養雞，儘管常遭黑熊闖入雞舍偷吃雞，但他們第一時間通報主管機關，並配合裝監測設備協助追蹤黑熊行蹤。林保署花蓮分署頒贈「友善黑熊夥伴」，古麗莉也盼未來能與黑熊和平共存。

黑熊常來偷吃雞仍選擇保育 花蓮卓溪鄉雞農獲頒「友善黑熊夥伴」

花蓮養雞農古麗莉、陳文德夫婦在卓溪鄉古風村石平部落養雞，受到黑熊傾擾後，第一時間通報林業及自然保育署花蓮分署，裝設監測設備協助追蹤黑熊行蹤，為表彰他們配合友善黑熊政策，花蓮分署頒贈「友善黑熊夥伴」掛牌，古麗莉也盼未來能與黑熊和平共存。

「觀音指示餵狗｣被重罰 愛狗人士預告20日農業部前抗議

嘉義竹崎鄉內埔村一名吳姓愛媽長年以「觀音開示」為由餵食遊蕩犬，但因餵食的犬隻多次追咬民眾，而動保人員將肇事犬帶回時，吳女與動保人員發生衝突，後被重罰8萬6000元。愛貓狗人士指出，3月20日下午14時將到農業部前陳情，堅決反對民進黨立委蔡易餘、黃捷等人「餵食等同飼主」的動保法修正版本。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。